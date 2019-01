Vechta Der Familientreff der Kreisvolkshochschule Vechta hat zum Jahreswechsel neue Räume in der ehemaligen Arztpraxis an der Bahnhofstraße 3, direkt neben dem Gebäude der Kreisvolkshochschule, bezogen. „Die Räumlichkeiten befinden sich nun im Erdgeschoss, wodurch sie für Mütter mit Kindern sehr viel einfacher zu erreichen sind“, betont Tanja Höhle, Leiterin des Familientreffs. Auch das Team der Kindertagespflege wird zukünftig in die neuen Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße 3 in Vechta umziehen.

Im neuen Halbjahr wird es neben den bewährten Angeboten wie Babymassage, Pekip, Miniturnen oder Beikost-Ernährung viele neue Vorträge, Kurse und Veranstaltungen für Eltern und Kinder geben, wie zum Beispiel Psychomotorik für Eltern mit ihren Kindern oder Strickkurse für Kinder. „Ganz besonders freuen wir uns, dass wir ab Februar wieder Säuglings- und Kinderschwimmen anbieten können“, erklärte Tanja Höhle.

Kreativität steht im Mittelpunkt bei vielen Kursen. Neu sind die Anfängerkurse „Gitarre“ und „Mundharmonika“. In kreativen Bastelabenden können Sensorikflaschen, Bilderbücher und Instrumente für Kleinkinder selbst hergestellt werden. Für Theaterinteressierte wird ein Tagesworkshop „Ortspezifisches Theater“ angeboten. Auch wurde die Kooperation mit dem SchokoLaden ausgebaut, und neue Kurse zur Wohnraumgestaltung mit der Innenarchitektin Lisa Hake wurden ins Programm aufgenommen.

Kulturelle Highlights sind im kommenden Halbjahr die „Krimilesung“ und der Bildervortrag „Buen Camino – Pilgerreise auf dem Jakobsweg“ jeweils mit Horst Geers und das Kabarett-Theater: 100 Jahre Frauenwahlrecht – Femmage an Hedwig Dohm am 9. März.

Bei den Weiterbildungskursen für medizinische Fachangestellte sind aktuelle Themen wie Grundlagen der Hygiene und Datenschutzgrundverordnung wieder ins Programm aufgenommen worden. Der Bereich der Fitnesskurse wurde bereits im vergangenen Jahr neu aufgestellt. Die Angebote reichen von Dance Workout, Rücken-Fit oder Jumping-Fitness bis hin zu Gymnastik für Frauen und Männer ab 50. Die Kurse gehören zum 10er-Karten-System, das ein Trainieren ohne Vertrag ermöglicht.

Im kommenden Semester sollen zudem wieder Lehrgänge zum „Systemischen Familienberater“, zur „Fachkraft Kleinstkindpädagogik“ und zum Thema „Resilienz im beruflichen Kontext“ starten.

Insgesamt umfasst das neue Programmheft der Kreisvolkshochschule Vechta rund 470 Kurse, Veranstaltungen und Vorträge. Es ist in Banken, Geschäften, Apotheken und öffentlichen Einrichtungen sowie in den Geschäftsstellen der KVHS in Lohne, Lindenstraße 49 (Tel. 04442/937080), Vechta, Bahnhofstraße 1 (Tel. 04441/ 937780) und Visbek, Bremer Tor 6 (Tel. 04445/986742) erhältlich. Zum Download gibt es das Programm im Internet. Informationen sind jetzt auch auf facebook zu finden.