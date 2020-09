Vorträge zum Tag der Demokratie

Vechta Zum internationalen Tag der Demokratie am Dienstag, 15. September, organisieren das Kompetenzzentrum für Lehrkräftefortbildung und das Zentrum für Lehrerbildung (ZfLB) an der Universität Vechta unter dem Titel „Ich, Du, Wir! Demokratie geht nur gemeinsam“ eine Woche mit digitalen Vorträgen und Workshops zum Thema. Dabei geht es unter anderem um „Demokratie als Lebens- und Gesellschaftsform“ und „Rechtsextremismusprävention in der Grundschule“.

Anmeldungen für Lehrkräfte erfolgen über das Portal www.vedab.de, Studierende, Lehrende und Interessierte können sich per Mail an komzen@uni-vechta.de anmelden.