Vechta Die Stadt Vechta und die Private Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) laden am Dienstag, 28. Mai, ab 8.30 Uhr zum zweiten Mal in diesem Jahr Unternehmer zum Frühstück ins Rathaus ein. Dabei referieren Gerd Güldenast (Managing Direktor beim Bremer Unternehmen hmmh – Leading in Connected Commerce) und Philipp Krapp (Geschäftsleiter Digitalisierung bei der Krapp Beteiligungsgesellschaft mbh) zum Thema „Handel zwischen Unternehmen. Nicht ohne Amazon? Traditionelle Geschäftsprozesse im schleichenden Wandel“.

Amazon hat den Handel mit Endverbrauchern grundsätzlich verändert. Jetzt erobern Plattformen wie Amazon oder Alibaba mit passgenauen Konzepten für Logistik und Vertrieb auch den Markt zwischen Unternehmen. Sie glänzen mit einer kompletten Online-Abwicklung, mehr Effizienz, verschiedenen Vertriebskanälen und kanalübergreifendem Service. Als Folge werden sich ganze Liefer- und Handelsketten der Produzenten verändern.

Anmeldungen bis zum 21. Mai an Lasse Ellmers (Wirtschaftsförderung der Stadt) unter Telefon 04441/ 886132 oder an lasse.ellmers@vechta.de.