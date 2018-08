Vechta Wegen eines Streits zwischen einem Brauerei-Betreiber und seinen Nachbarn hat das Verwaltungsgericht Oldenburg der Stierbräu-Brauerei bis zu einer gerichtlichen Entscheidung das Brauen untersagt. Dagegen will die Stadt Vechta nun vor das Oberverwaltungsgericht ziehen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Brauerei-Betreiber Pablo Meissner will mit seinem Betrieb an einen neuen Standort umziehen. Für sein Vorhaben hat er einen Bauantrag für die Brauerei sowie eine Gaststätte an die Stadt Vechta gestellt. Anlieger protestieren dagegen, weil sie Lärm und ein erhöhtes Verkehrsaufkommen befürchten.

Die Stadt Vechta hat auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen eine Baugenehmigung erteilt. Daraufhin hat die Eigentümergemeinschaft des benachbarten Mehrparteienhauses Widerspruch eingelegt. Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat dem Widerspruch stattgegeben und eine aufschiebende Wirkung angeordnet.

Begründet hat das Gericht seine Entscheidung damit, dass ein Außerhausverkauf nicht Teil in der für einen Bauantrag notwendigen Betriebsbeschreibung war. „Aus diesem Grund konnte das von der Stadt Vechta insoweit schon rein formal bei Erteilung der Baugenehmigung auch nicht berücksichtigt werden“, erklärt Pressesprecherin Sabrina Bindernagel. „Andernfalls wäre geprüft worden, ob zum Beispiel Lärmschutzvorschriften einem solchen Verkauf entgegenstehen.“

Die Baugenehmigung sei durch die Aufschiebung des Verwaltungsgerichts nicht widerrufen worden – vielmehr halte das Gericht die Ansiedlung einer Brauerei an dem Standort für grundsätzlich zulässig. Das Resultat: Die Baugenehmigung ist für die Zeit ausgesetzt, bis über ihre Rechtmäßigkeit gerichtlich entschieden wird. „Für Pablo Meissner, der nun zunächst nicht mehr brauen darf, ist eine unglückliche Situation, die schnell beendet werden muss“, so Bindernagel.

Die Stadt Vechta werde deshalb in einem ersten Schritt kurzfristig beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg Beschwerde gegen die Entscheidung des Oldenburger Verwaltungsgerichtes einlegen. Damit wolle sie erreichen, dass Pablo Meissner bis zum Hauptverfahren weiter Bier brauen darf. Parallel könne der Betreiber für das Hauptverfahren eine neue Betriebsbeschreibung und ein Lärmgutachten einbringen. Die Stadt Vechta werde sich weiterhin dafür einsetzen – so die Pressesprecherin –, dass im Interesse aller Beteiligten rasch eine Entscheidung fallen kann. Diese beinhalte auch die Nachbarinteressen.