Vechta Lebkuchen, Puppentheater, Karussell, Karaoke und mehr: der Weihnachtsmarkt in Vechta ist am Donnerstag um 17 Uhr von Bürgermeister Kristian Kater und Vertretern des Stadtmarketingvereins „Moin Vechta“ sowie Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Marktwesen eröffnet worden.

Mit einem Knopfdruck erstrahlte die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt – und die leuchtet in diesem Jahr heller als in den Vorjahren. Denn die Große Straße und die Bahnhofsstraße haben eine neue Weihnachtsbeleuchtung bekommen. Moderne LED-Ketten zieren die Weihnachtsbäume der Kreisstadt. Neuer „Lichtmeister“ ist Simon Hermes, der in den vergangenen Tagen die Installation der Lichterketten mit 13600 Lampen übernommen hat. 85 Tannen wurden vom Landschaftsbaumunternehmen Jan Dammann für den Weihnachtsmarkt aufgebaut.

Am Donnerstag kam auch schon der Nikolaus zu Besuch. Der sammelte von den Kindern mit Namen beschriftete Stiefel ein, die er in seiner Fabrik bepackt und sie am 6. Dezember in die Schaufenster der Vechtaer Geschäfte zur Abholung bereitstellt.

Bis 22 Uhr einkaufen

Apropos Geschäfte – die laden in der Vechtaer Innenstadt an diesem Samstag zum Einkaufen bis 22 Uhr ein. Auch der Weihnachtsmarkt bleibt dann entsprechend länger geöffnet. Für noch mehr Weihnachtsvorfreude liest Alfred Büngen zwischen 19.30 und 22 Uhr weihnachtliche Kurzgeschichten vor. Für Musik sorgen das Saxofon- Quartett der Kreismusikschule Vechta zwischen 18 und 20 Uhr in der gesamten Stadt sowie der Männergesangverein „Vechtaer Liederkranz“ um 18.30 Uhr vor Leffers.

Gemeinsam gesungen wird beim zweiten Weihnachtssingen („Swinging Christmas“) am 12. Dezember in der Innenstadt. Dazu laden die Stadt Vechta, der Madrigalchor, das Kolpingorchester und das Trio Dreiklang rund um Rainer Wördemann ein. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Organisatoren hoffen jedoch auf Spenden für das Projekt „Sportler gegen Hunger“ (SGH) und Schwester Reginas Hilfsmaßnahmen in Sambia.

Wer nicht gerne im Rudel, sondern lieber auf der Bühne musiziert, kann sich für den 8. und 15. Dezember für die „offene Bühne“ bewerben. Auftritte sind zwischen 16 und 18 Uhr möglich, es sollten hauptsächlich Weihnachtslieder gespielt werden, auch eigene Stücke sind erlaubt. Interessierte Bands, Musiker und Orchester melden sich bei der Stadt Vechta per E-Mail unter wilko.aff@vechta.de – gerne mit einer Hörprobe. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und anschließend bekanntgegeben.

Auf Eis Runden drehen

Wer es eher sportlich mag, kann in der Eisarena an der Zitadelle seine Runden drehen. Diese ist bis zum 12. Januar geöffnet, der Weihnachtsmarkt lädt bis zum 30. Dezember ein. Heiligabend ist der Weihnachtsmarkt bis 14 Uhr geöffnet, am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt der Markt geschlossen. Ansonsten öffnet der Markt täglich um 11 Uhr seine Pforten, er ist dann bis mindestens 23 Uhr geöffnet, teilt Sabrina Bindernagel von der Pressestelle der Stadt Vechta mit.

Radler können ihr Zweirad in der Mobilitätsstation am Bahnhof parken – und das bis Jahresende kostenlos. Wer auf vier Rädern kommt, dem empfiehlt der Stadtmarketingverein „Moin Vechta“ das Parkhaus am Bahnhof. Zwei Stunden kann dort kostenlos geparkt werden. Danach kostet jede halbe Stunde 50 Cent. Damit gelten im Parkhaus vorübergehend dieselben Bedingungen wie auf den Parkflächen an der Kolpingstraße, die aufgrund von Bauarbeiten momentan nicht nutzbar sind, so „Moin Vechta“.