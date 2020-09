Wie aus Baum Kunst wird

Vechta Ab dem heutigen Montag, 14. September, arbeiten fünf Künstlerinnen und Künstler eine Woche lang auf dem Freigelände des Zitadellenparks in Vechta an Eichenskulpturen. Uwe Ostwald, Vorsitzender des Kunstbeirates im Kunstverein Kaponier, ist als Bildhauer beteiligt und hält zudem die Fäden in der Hand. Weiter beteiligt sind Peer Oliver Nau, Charlott Szukala, Reinhard Osiander, Ulrike Gölner.

Dicke Baumstämme, die zu Skulpturen verarbeitet werden sollen, liegen schon in dem Bereich parat. Die drei Bildhauer und zwei Bildhauerinnen aus Weimar, Bremen, Dobis bei Halle an der Saale, Wien und Barnstorf schaffen ihre Kunstwerke. Am Mittwoch, 16. September, und Donnerstag, 17. September, haben Bürgerinnen und Bürger sowie Schulklassen die Gelegenheit, mit den Künstlern über ihre Arbeit ins Gespräch zu kommen.

Die Präsentationen der in der Woche geschaffenen Kunstskulpturen werden am Sonntag, 20. September, von 11 bis 15 Uhr auf dem Gelände unweit der Innenstadt über die Bühne gehen.

Die Stadt Vechta wird das von Mitgliedern des städtischen Kulturausschusses als beste Skulptur ausgewählte Kunstwerk kaufen und in der Stadt aufstellen.