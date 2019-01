Vechta Interkulturelle Kompetenz, also die Sensibilisierung für andere Kulturen, steht wieder bei der Verleihung des achten Höffmann-Wissenschaftspreises für 2018 der Universität Vechta im Mittelpunkt.

Am Donnerstag, 7. Februar, wird der vom Vechtaer Reiseunternehmen Hans Höffmann gestiftete Preis an die Wirtschaftspsychologin Prof. Dr. Petia Genkova übergeben. Der Festakt beginnt um 16 Uhr im Hörsaal B1 (Driverstraße 22). Ihm voraus geht ein geselliges Treffen ab 15.30 Uhr, zu dem jeder ebenfalls herzlich eingeladen ist.

Die Universität freut sich sehr, dass der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, beim Festakt ein Grußwort sprechen wird. Die Laudatio auf Professorin Genkova hält Prof. Dr. Siegfried Preiser, Rektor der Psychologischen Hochschule Berlin und Professor für Lebenslanges Lernen. Die musikalische Gestaltung übernimmt wie auch im vergangenen Jahr der Höffmann-Jugendchor unter Leitung von Martin Schneider. Begleitet wird der Chor von Rainer Wördemann.

Die in Bulgarien geborene Professorin forscht derzeit unter anderem im Bereich Sozialpsychologie, Diversity und Gender Mainstream, Interkulturelle Kommunikation und interkulturelle Psychologie. Sie studierte in Bulgarien und Deutschland, promovierte 2002 an der Ruhr-Universität-Bochum und habilitierte 2008 in Psychologie und Interkulturelle Kommunikation. Seit 2012 bezieht Genkova die Professur für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück.

Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. Er wird jährlich von der Universität Vechta ausgeschrieben und würdigt herausragende und wegweisende Arbeiten aus Themenfeldern der interkulturellen Kompetenz.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Preisverleihung teilzunehmen. Um Anmeldung an info@uni-vechta.de wird gebeten.