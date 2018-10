Vechta Zur traditionellen festlichen Eröffnung des Akademischen Jahres hat die Universität Vechta ihre Hochschulangehörigen am Mittwoch eingeladen. Als Motto des Akademischen Jahres 2018/2019 hatte sich die Universität ein Zitat von Albert Camus gewählt: „Es gibt keine Freiheit ohne gegenseitiges Verständnis.“ Außerdem wurde der Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 2018 (DAAD) für herausragende internationale Studierende an Diogo Campos Sasdelli aus Brasilien vergeben. Aufgrund der Sanierungsarbeiten der Aula fand die Feier im Hörsaal B1 statt.

Durch die Veranstaltung führte Universitätspräsident Prof. Dr. Burghart Schmidt. Nach einem filmischen Rückblick auf das vergangene Studienjahr dankte er allen Hochschulangehörigen, die gemeinsam zum Erfolg der Universität beigetragen haben. Die Universität könne sich in diesem Jahr über 1137 Studierende im ersten Fachsemester freuen, so Schmidt. Damit liege die Gesamtzahl der Immatrikulierten mit mehr als 5200 zum vierten Mal in Folge über der 5000er-Marke. Seit 2010 habe die Universität damit einen Zuwachs von mehr als 70 Prozent bei der Zahl der Studierenden zu verzeichnen, so der Präsident weiter. Außerdem ein Grund zur Freude: Im neu eingerichteten Masterstudiengang Management Sozialer Dienstleistungen haben sich mehr als 50 Studierende eingeschrieben.

Für den Allgemeinen Studentenausschuss sprach Referent Leon Meyfeld. Er wünschte den neuen Kommilitonen einen guten Start und betonte das Miteinander an der Hochschule, das es zu pflegen gelte. „Das familiäre Verhältnis an unserer Uni wollen wir aufrecht erhalten“, warb Meyfeld für gegenseitige Hilfe und Rücksichtnahme.

Zum Programm gehörte auch eine Ehrung des Uni-Fußballteams, die im Juli bei den Europäischen Hochschulmeisterschaften den 4. Platz belegt hatten. Vier Team-Mitglieder und ihr Trainer Christian Lichte berichteten über ihre Erlebnisse in Coimbra und die großartige Unterstützung der Hochschule und der Region, die die Reise möglich gemacht hatten. Zum Dank überreichten sie Universitätspräsident eine großformatige Collage mit Impressionen aus Portugal, die künftig im Sportgebäude hängen wird.

Den Höhepunkt der Feier bildete die Vergabe des DAAD-Preises. Diogo Campos Sasdelli aus Brasilien hatte an der Universität Vechta seinen Master in Kulturwissenschaften in verkürzter Studienzeit abgeschlossen und promoviert nun im Fach Philosophie. Sasdelli wurde für seine herausragenden akademischen Leistungen und sein interkulturelles Engagement geehrt. So war er unter anderem zu Auslandsaufenthalten in Bergen (Norwegen) und Tunis (Tunesien) und kümmerte sich in Vechta ehrenamtlich um Gastwissenschaftler und -innen seines Fachs. Die Laudatio hielt sein Doktorvater, Prof. Dr. Jean-Christophe Merle.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Felix Holzenkamp am Vibrafon. Zum Abschluss des Abends wurden Pullover aus dem Unishop verlost.