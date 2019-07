Domsheide: Umleitungen für Straßenbahnen

Bremen Aufgrund aktueller Gasleitungsarbeiten an der Domsheide beginnen die dort geplanten Gleisbauarbeiten der BSAG später. Um die neuen Weichen und Gleiskreuzungen noch bis kommenden Montag, 5. August, einbauen zu können, muss der Straßenbahnverkehr ab Donnerstag, 1. August, 7 Uhr, umgeleitet werden.

Die Linien 4, 6 und N4 fahren vom Theater am Leibnizplatz bis Hauptbahnhof und zurück über Westerstraße und Am Brill. Die Linie 8 fährt zwischen Westerstraße und Hauptbahnhof wie die Linie 1 über Am Brill und Am Wall. Die Linien 2 und 3 fahren vom Doventor beziehungsweise von der Eduard-Schopf-Allee und Domsheide über Daniel-von-Büren-Straße, Hauptbahnhof und Schüsselkorb. Am Hauptbahnhof halten sie beim Überseemuseum und an der Domsheide vor dem Landgericht.