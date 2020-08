Bremen bis Hude: Busse statt Züge

Bremen /Hude Aufgrund von Oberleitungsarbeiten der DB Netz AG kommt es in der Nacht vom 22. auf den 23. August zu Einschränkungen auf den Linien RS 3 und RS 4 der Nordwest-Bahn (NWB) zwischen Bremen Hauptbahnhof und Hude, teilte die NWB mit.

• RS 3: Bremen-Oldenburg: Am Sonntag, 23. August, wird für die Zugverbindung mit der Abfahrtszeit 1.15 Uhr von Bremen Hauptbahnhof bis nach Hude ein Schienenersatzverkehr eingesetzt. Die Ersatzbusse mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen starten in Bremen bereits 39 Minuten früher um 0.36 Uhr. Hude wird um 1.35 Uhr erreicht. Um 1.40 Uhr fährt ein NWB-Zug nach Oldenburg.

• RS 4: Bremen-Nordenham: Am 23. August werden anstelle des Zuges mit der Abfahrtszeit 0.10 Uhr Busse von Bremen Hauptbahnhof bis nach Hude eingesetzt. Die Ersatzbusse starten in Bremen bereits 40 Minuten vor der regulären Abfahrtszeit des Zuges – also schon am Samstag, 22. August, um 23.30 Uhr. Hude wird um 0.25 Uhr erreicht. Zuganschluss nach Nordenham gibt es um 0.30 Uhr.

• RS 4: Nordenham-Bremen: Bereits am 22. August wird die Zugverbindung mit der Abfahrtszeit 22.45 Uhr in Nordenham von Hude bis Bremen von Bussen ersetzt. Diese Busse starten in Hude um 23.34 Uhr und erreichen den Bremer Hauptbahnhof um 0.29 Uhr – 39 Minuten später als für die reguläre Zugverbindung vorgesehen, so die NWB.

