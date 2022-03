Die Fahrbahnerneuerung wird ab 10. März fortgesetzt: Verkehrsbehinderungen stadteinwärts

Wilhelmshaven Auf der Bundesstraße 210 in der Ortsdurchfahrt Wilhelmshaven (Bismarckstraße) ist mit Behinderungen zu rechnen. Die bereits im Jahr 2021 begonnene Erneuerung der Bundesstraße wird ab Donnerstag, den 10. März in dem Teilabschnitt B210 stadteinwärts von der Kreuzung Berliner Straße / Grenzstraße bis zur Gökerstraße fortgesetzt. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich mit. Wie die Behörde weiter mitteilte, erfolgt eine grundlegende Erneuerung der Fahrbahn. Nach dem Fräsen der Asphaltdecke wird vollflächig eine neue Asphaltbefestigung aufgebracht. Ebenfalls werden die verdrückten Bordrinnen aufgenommen und erneuert. Die Arbeiten müssen aus Arbeitsschutzgründen unter Vollsperrung der Bismarckstraße, stadteinwärts durchgeführt werden.

Die Fahrtrichtung stadtauswärts ist z. Zt. nicht betroffen und wird erst ausgeführt, wenn die Gegenrichtung fertiggestellt ist. Die seitlichen Rad- und Gehwege werden nicht gesperrt. Der Verkehr wird für die Dauer der Vollsperrung über parallele Stadtstraßen umgeleitet. Die Bauarbeiten des jetzt anstehenden Abschnittes werden voraussichtlich bis zum 30. April andauern. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 1.300.000 Euro und werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen. Die Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.