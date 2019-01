Rechterfeld Mit einem symbolischen Spatenstich haben in der vergangenen Woche die Arbeiten für den neuen Kindergarten in Rechterfeld begonnen. Vor Ort waren neben Pfarrer Hermann Josef Lücker und Bürgermeister Gerd Meyer auch Mitglieder des Kirchenausschusses der katholischen Kirchengemeinde St. Vitus Visbek, des Visbeker Gemeinderats und der Verwaltung, Vertreter des Architekturbüros Pölking & Theilen, der benachbarten Grundschule sowie einige Kindergartenkinder aus Bonrechtern mit ihren Erzieherinnen.

Die fünfgruppige Einrichtung (drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen) wird neben der Grundschule Rechterfeld an der Straße Frillings Esch gebaut. Bauherrin ist die katholische Kirchengemeinde. Lücker brachte seine große Freude über den Beginn der Arbeiten zum Ausdruck. Der Neubau sei neben der Grundschule und in der Nähe des Dorfparks sowie mit Blick auf die St.-Antonius-Kirche in Rechterfeld sehr gut gelegen.

Meyer hob die vertrauensvolle und harmonische Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde während der Planung hervor. Der Kindergartenneubau sei ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge und trage zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund 2,2 Millionen Euro. Abzüglich der Zuschüsse vom Land, vom Landkreis und vom Offizialat Vechta verbleiben Kosten von etwa 1,6 Millionen Euro bei der Gemeinde Visbek.