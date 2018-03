Varnhorn Wenn soziales Engagement auf sportlichen Einsatz trifft, lässt sich vieles bewegen – so wie beim FC Varnhorn. Bereits 1980 gab es die erste Wohltätigkeitsveranstaltung des Visbeker Fußballclubs zugunsten des Andreaswerks. Mehr als 180 000 Euro sind seither für den guten Zweck zusammengekommen. Und auch wenn der Verein am morgigen Sonntag, 25. März, sein nun schon 20. Benefizturnier veranstaltet: An dem Wunsch zu helfen, hat sich bis heute weder bei den gut 300 Mitgliedern noch bei den Unterstützern aus der Bevölkerung etwas geändert. Los geht es in der Sporthalle beim Schulzentrum Visbek um 12.30 Uhr.

Vorsitzender Klaus Muhle und die übrigen Mitglieder des Sportvereins hoffen in diesem Jahr auf eine ähnlich hohe Spendensumme wie zuletzt 2016. Damals hatten die Sportler die neu eröffnete Kontakt- und Begegnungsstätte „Sam“ des Andreaswerks sowie die Andreas-Stiftung mit insgesamt 15 000 Euro unterstützen können. Die Chancen dafür stehen derzeit gut. So sei der Losverkauf für die Tombola sehr erfolgreich angelaufen, heißt es aus den Reihen des FC Varnhorn.

Besichtigung Der Neubau des Heilpädagogischen Kindergartens (HPK) und der Kindertagesstätte Visbek in der Overbergstraße ist am Sonntag, 25. März, zu besichtigen. Die Mitarbeiter laden von 14 bis 17 Uhr zu Rundgängen ein. Bis zum Sommer entstehen dort unter anderem eine neue Kindergartengruppe mit 25 Plätzen sowie eine neue Krippengruppe mit 15 Plätzen. Im Erdgeschoss des Neubaus teilt sich die Kindertagesstätte eine Nutzfläche von rund 800 Qua­dratmeter mit dem HPK, dessen beide Gruppen aktuell noch in der Benedikt-Schule untergebracht sind. Darüber hat das zuständige Architekturbüro Ewald Wehry sieben Wohnungen für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen eingeplant. Für Interessierte ist es die letzte Möglichkeit, sich die Wohnungen im Obergeschoss anzuschauen, bevor die Mieter einziehen. Vor allem die Eltern der künftigen Kindergarten- oder Krippenkinder sind besonders herzlich eingeladen, das Haus und die Mitarbeiter am Sonntag schon einmal näher kennenzulernen.

Weitere Lose können noch zum Preis von 50 Cent pro Stück bei den Vereinsmitgliedern erworben werden. Für diejenigen, die keine Lose kaufen, die gute Sache aber dennoch unterstützen möchten, ist ein Spendenkonto bei der Volksbank Visbek eingerichtet. Auf Wunsch stellt das Andreaswerk eine Spendenbescheinigung aus.

In Visbek ist das Andreaswerk zurzeit mit einer Kooperationsklasse der Erich-Kästner-Schule sowie einem Heilpädagogischen Kindergarten vertreten. Aktuell noch in der Benedikt-Schule untergebracht, sollen die beiden heilpädagogischen Kindergartengruppen zum Sommer in das nebenan entstehende Gebäude umsiedeln. Interessierte haben im Rahmen der Benefizveranstaltung die Möglichkeit, den Neubau „Heilpädagogischer Kindergarten und Kindertagesstätte Visbek“ nebst den Wohnungen im Obergeschoss vorab zu besichtigen. Stellwände im Festzelt informieren zusätzlich über die Arbeit des Fachbereichs Kindergarten vor Ort.

In der Sporthalle beginnt das Programm um 12.30 Uhr mit dem Turnier um den Clemens-Bramlage-Gedächtnispokal. Dem schließen sich unter anderem Aufführungen der Judo-Tiger Visbek, des Musikvereins, des Spielmannszugs, der Tanzgruppe „Fröhlicher Reigen“ des Andreaswerkes sowie von Kindertanzgruppen an. Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist in diesem Jahr erneut der Auftritt der Showgruppe „In Motion“ des SFN Vechta. Die Turnerinnen waren erst vor kurzem von der Stadt Vechta als Mannschaft des Jahres 2017 ausgezeichnet worden.

Für hungrige Veranstaltungsgäste besteht zwischendurch die Möglichkeit, im Festzelt Kaffee zu trinken und selbst gebackenen Kuchen zu essen. Außerdem werden auf dem Gelände Pommes und Bratwurst angeboten.