Visbek Miteinander und füreinander – so lässt sich kurz und knapp das Chorprojekt „Carmina Burana“ anlässlich der 1200-Jahr-Feier in Visbek zusammenfassen. Am 24. August 2019 soll Carl Orffs Meisterwerk dort aufgeführt werden – aber nicht von Profis, sondern von allen, die Lust und Freude am Singen haben.

Aus diesem Grund ruft der Kulturkreis Visbek, der das Projekt unter der Federführung von Dr. Norbert Wiens initiiert hat, alle Chöre und Tanzgruppen der Gemeinde Visbek sowie alle interessierten Sängerinnen und Sänger aus der Umgebung dazu auf, sich zu beteiligen. „Wir wollen jeden erreichen“, sagt Wiens. Der erste Übungsabend beginnt am Montag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr im Forum der Benedikt-Schule. Geprobt wird voraussichtlich einmal wöchentlich.

Der Vorsitzende des Madrigalchores Vechta war bereits 2015 dabei, als das Werk in der Bushalle von Höffmann Reisen in Vechta aufgeführt wurde. „Eigentlich war es als kleines Projekt geplant, aber dann kamen 250 Sängerinnen und Sänger zusammen“, berichtet er. Damals wie auch jetzt beteiligt sich der Madrigalchor Vechta unter der Leitung seines Dirigenten Hermann-Josef Suelmann am Projekt. Darüber hinaus begleiten das Schlossorchester Oldenburg und einige Solisten die Aufführung.

„Carmina Burana“ ist das meist aufgeführte Werk der Welt. Uraufgeführt wurde es 1937 in Frankfurt. Und worum geht‘s? „Carmina Burana“ ist ein Stück über Geburt, Leben, Lieben und Sterben auf humoristische, teils groteske Art und Weise. Da berichtet zum Beispiel der Schwan, der in der Pfanne zubereitet wird, wie es ihm ergeht, oder es werden Dönkes in einer Gastwirtschaft zum besten gegeben. Carl Orff, der eigentlich Schulmusiker war, schrieb das Stück explizit für Schulen. Von daher lässt Wiens auch nicht die Ausrede gelten, das Stück sei zu schwer für Laiensänger. Dennoch hält er fest: Disziplin, Durchhaltevermögen und Kompromissbereitschaft sind bei den Proben unerlässlich, damit das Großprojekt gelingt.

Die Organisatoren in Visbek hoffen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zum ersten Treffen kommen. Ihnen ist wichtig, den Leuten die Scheu zu nehmen, sich an dem Projekt zu beteiligen. Wiens hebt hervor: „Es geht darum, die Gemeinschaft zu fördern und Spaß zu haben.“ Neben Erwachsenen sollen auch Kinder und Jugendliche sowie Tanzgruppen wie die Visbeker Dörpspringer eingebunden werden.

Das Stück dauert insgesamt etwa eine Stunde. Sollte alles gut funktionieren, haben die Organisatoren noch einen kleinen Coup parat. Im Anschluss an die Aufführung soll eventuell der 4. Satz von Beethovens 9. Sinfonie „Freude schöner Götterfunken“ gesungen werden.

Fragen beantwortet Annelies Muhle, Tel. 04445/ 890013, E-Mail muhle@visbek.de.