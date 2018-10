Visbek In der sonst fast leeren Diele mit dem alten Fachwerk auf dem Hof Bergmann ist es voll geworden – und vor allem sehr künstlerisch. Denn am Freitag ist dort die 18. Hofausstellung eröffnet worden. Sie läuft noch bis einschließlich Sonntag, 21. Oktober: „Schwung holen“ ist das Thema, mit dem sich die sechs ausstellenden Künstler und Kunsthandwerker im Vorfeld beschäftigt haben. Was dabei herausgekommen ist, das präsentieren sie auf dem Obsthof Bergmann in Hagstedt in der Gemeinde Visbek.

Es sei immer eine ganz besondere Atmosphäre auf dem Hof, wenn Künstler, Kunstinteressierte und Besucher aus nah und fern nach Hagstedt kämen, sagt Mechthild Bergmann, die mit ihrem Mann Klaus den Obsthof bewirtschaftet. Und deshalb freue sie sich auch, dass Wolf und Margret Ewert vom „atelier tonwerk“ dieses Jahr wieder beschlossen hätten, mit ihnen eine Hofausstellung zu organisieren. „Schwung holen, für neue Projekte oder für das neue Jahr, dazu möchten wir mit unserer Ausstellung in diesem Jahr einladen“, sagen Wolf und Margret Ewert.

Die beiden Keramiker leben und arbeiten mit ihrer Familie gleich nebenan, gründeten 1998 ihr Atelier. Monatelang lief der Brennofen hier auf Hochtouren. Denn zur Ausstellung zeigen auch Margret und Wolf Ewert ihre Stücke – Tassen, Teller, Krüge, Schalen und mehr. „Und auch meine Pegasusen und Sportler sind noch nicht ganz fertig“, erzählte Wolf Ewert vor wenigen Tagen. Karikaturen und humoristische Figuren, das sei sein Ding. Seine Frau halte sich eher an Dinge, „die man dann auch benutzen kann“, schmunzelt Ewert.

All das gibt es bei der Hofausstellung zu sehen. Daneben haben die Ewerts weitere Künstler eingeladen. Wiebke Steinmetz bringt aus ihrem Atelier in Fürstenwerder filigrane Scherenschnitte und Kupferskulpturen mit. Mit dabei ist auch Annett Schröder, ebenfalls aus Fürstenwerder, mit Keramiken und Steinzeug, das nach der Raku-Methode, einem alten japanischen Verfahren, gebrannt wird.

„Wir freuen uns außerdem, dass Arne Leucht aus Stuhr zugesagt hat. Er zeigt kunstvolle, handgefertigte Leuchten und Möbel“, erzählt Wolf Ewert. Außerdem mit dabei sind Julia Langstein aus Hannover (Teppiche aus Schurwolle) sowie Ilka Bruse, die feinste Aquarellbilder in Schmuckstücke verwandelt.

Heute, Samstag, und am morgigen Sonntag sind alle Interessierten jeweils von 11 bis 18 Uhr eingeladen, durch die Ausstellung zu schlendern, schöne Dinge für sich zu entdecken und mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. „Für Kinder bauen wir unsere kleine Werkstatt auf, mit riesigen Baumscheiben und jeder Menge Werkzeug zum Werkeln und Basteln“, freut sich Mechthild Bergmann auf das Klopfen, Sägen und bunte Getümmel. Kultur dürfe und solle auch mit Kindern stattfinden, sagt die Hagstedterin, das sei ihr wichtig. „Und vielleicht entdeckt hier jemand eine verborgene Leidenschaft oder Begabung.“ Aber auch der Trecker, der mit den Kindern wieder einige Runden über den Hof drehen wird, ist da.

Wer bei all der Kunst doch nichts Passendes für sich findet, für den bietet der Hof Bergmann an allen Tagen natürlich auch verschiedenste Apfel- und Birnensorten, hausgemachte Marmeladen, Gelees und Walnüsse an.