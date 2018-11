Visbek „Wir befinden uns in bewegten Zeiten, innerparteilich, aber auch europapolitisch“: Die Mahnung des niedersächsischen Finanzministers Reinhold Hilbers (CDU) hinterließ bei so manchem, der sich am Dienstagabend in den Räumen der EW-Group eingefunden hatte, nachdenkliche Falten auf der Stirn.

Die Mittelstandsvereinigung (MIT) Visbek hatte zu einem Diskussionsabend eingeladen und Hilbers um ein Statement gebeten. Der äußerte sich rund eine Stunde lang vor den rund 110 Gästen – und fand zum Schluss noch ermutigende Worte zur Zukunft der CDU.

Über dem eigentlichen Thema des Abends, das sich um „verantwortungsvolle und nachhaltige Finanzpolitik in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen“ drehen sollte, schwebte die jüngste Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, bei der Wahl zum CDU-Parteivorsitz nicht wieder anzutreten. „Sie hat der Union viel gegeben, eine Ära geht damit zu Ende“, zollte Hilbers der Kanzlerin Respekt. Doch Politik habe eben auch eine dienende Funktion, es komme darauf an, was das Land brauche. „Und aktuell ist das ein politischer Neuanfang, um die Christdemokratie zu alter Stärke zurückzuführen.“ Hilbers mahnte zu Gelassenheit und wohlüberlegtem Handeln bei der Wahl einer neuen Führungspersönlichkeit.

„Es geht uns wirtschaftlich so gut wie nach der Wende nicht mehr“, sagte Hilbers. Zehn Jahre Wachstum auf Rekordniveau, ein wachsendes Haushaltsvolumen von 32,9 Mrd. Euro (+ 3,5 Prozent) – und trotzdem würde sich Unzufriedenheit bei den Menschen durchsetzen.

Menschen müssten einen Anreiz haben, innovativ zu denken, Neues zu entwickeln, so Hilbers, und erntete dafür viel Applaus. Denn: Nur so könne Deutschland am Weltmarkt wettbewerbs- und wirtschaftsfähig bleiben, unabhängig von leichter Geldpolitik oder bremsenden Entwicklungen in anderen Ländern. „Großbritannien muss mit dem Brexit umgehen, Frankreich plant eine Senkung der Körperschaftssteuer – Dinge, die unsere Wirtschaftsfähigkeit über kurz oder lang auf den Prüfstand stellen werden“, mahnte Hilbers.

Aus diesem Grund setze die Landesregierung in diesem Jahr Zeichen. Ermutigend seien diese im Hinblick auf den Haushaltsplanentwurf sowie mittelfristige Planungen bis insgesamt 2022, sagte Hilbers. „Erstmals ist es gelungen, vollständig auf neue Schulden zu verzichten“, so Hilbers. Ein strukturelles Defizit könne bereits im kommenden Jahr abgebaut werden – und damit ein Jahr früher als geplant. Um weitere Defizite abzubauen, setzt die Landesregierung bis 2022 auf Investitionen, vor allem in den Bereichen Digitalisierung, Infrastruktur, Bildung und innere Sicherheit. So sollen 2019 die Zugaben in Landesstraßen auf rund 115 Mio. Euro steigen, 15 Mio. davon fließen in das Sonderprogramm „Ortsdurchfahrten“. Aus der VW-Milliarde (aus dem Bußgeldverfahren der Volkswagen AG) kommen rund 100 Mio. Euro dem Sanierungsprogramm für Sportstätten zu, eine Milliarde steckt Hannover in die flächendeckende Glasfaserversorgung und Digitalisierung der Landesverwaltung. Erstmals könnten außerdem Altschulden getilgt werden, bis Ende 2018 weitere 100 Mio. Euro. Und auch die Kommunen würden von der wirtschaftlichen Hochlage profitieren: „Finanzschwache Kommunen erhalten beispielsweise mehr Unterstützung, das Land erhöht seinen Anteil an Kofinanzierungshilfen ab 2019 auf sechs Mio. Euro. Jeder dritte Euro vom Land gehe an die Kommunen, im Verhältnis zu den Gesamtausgaben von 32,9 Mrd. Euro seien das rund 10,4 Mrd. Euro.

„Es muss sich wieder lohnen, Unternehmer zu sein, in unser Land und in unserem Land zu investieren“, so Hilbers. Das wolle er auch mit einer Verschlankung der staatlichen Zuständigkeiten erreichen. „Geben wir den Menschen wieder mehr Verantwortung zurück“, forderte der Minister und warb zudem für eine strukturierte, verantwortungsvolle Finanzpolitik.

Dazu gehöre auch, Projekte, die nicht akut seien zugunsten wichtiger Dinge zurückzustellen, sagte Hilbers. Eine dieser wichtigen Angelegenheiten ist die Universität Vechta. Und dennoch: Auf die Frage hin, ob es bereits Entscheidungen zugunsten der Uni und der finanziellen Grundsicherung des Hochschulstandortes Vechta gefallen seien, konnte der Minister nur um mehr Zeit für eine Lösung bitten.