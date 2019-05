Visbek In der Fachklinik St. Vitus Visbek hat Pfarrer Hermann-Josef Lücker neue Multifunktionsräume eingesegnet. Sie wurden jetzt im Rahmen einer Feierstunde ihrer Bestimmung übergeben.

Dr. Thomas W. Heinz, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer der Einrichtung, sagte, „die neuen Räume werden uns deutlich weiterbringen“. Sie seien ein Gewinn für die Patientinnen und die Mitarbeitenden. Viele Aktivitäten könnten nun in dem freundlichen lichtdurchfluteten Ambiente ablaufen. Die Räume seien zudem in einen schönen Garten eingebettet, der an den Stadtpark angrenze. Hier füge sich alles gut zusammen, so Heinz.

Hartmut Heinen, Erster Kreisrat des Landkreises Vechta, lobte den gelungenen Anbau und würdigte zugleich das Engagement der Mitarbeitenden: Die Steine seien das eine, aber noch wichtiger sei das Team der Fachklinik. Es helfe den Patientinnen, den Weg zurück aus Abhängigkeit und Trauma zu finden. Die Fachkliniken-GmbH sei mit den unterschiedlichen Angeboten außerdem für die Gesundheitsversorgung im Landkreis ein wichtiger Baustein.

„Die Fachklinik ist über die Jahre ein Teil der Gemeinde geworden“, so Visbeks Bürgermeister Gerd Meyer. Er hob das hervorragende Miteinander hervor. Der einladende Park verbinde das Ortszentrum mit der Fachklinik. „Wir möchten dazu beitragen, dass die Patientinnen hier ihren Neuanfang finden können“, bekundete der Bürgermeister.

Architekt Leo Behnke, Architektengruppe Schmölling und Partner dankte allen am Bau Beteiligten. So sei es gelungen, den Bau im geplanten Zeitrahmen fertigzustellen. Das Gebäude habe eine Fläche von 334 Quadratmeter. Die Baukosten bezifferte Behnke auf 725 000 Euro.

Christian Morthorst, Stiftungsratsvorstand, freute sich, dass der Multifunktionsbau nun seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Er sei notwendig gewesen, um zukunftsfähig bleiben zu können. Im alten Festsaal würden nun vier neue Patientenzimmer geschaffen.

Mitreißende musikalische Akzente setze bei der Einweihung die Band „Sunshine Coconuts“.