Visbek „herbst.zeit.los – Lyrik und Orgel“ ist der Titel einer Veranstaltung, zu der der Kulturkreis Visbek am Freitag, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr in die Visbeker Emmauskirche, Mühlenstraße 33, einlädt. Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine Spende für Projekte der evangelisch-lutherischen Kirche gebeten.

Die Protagonisten sind Dominik Blum und Stefan Decker. Decker war bis zu seiner Pensionierung 2019 lange Jahre Referent für Kirchenmusik im Bischöflich Münsterschen Offizialat Vechta und Regionalkantor für den Offizialatsbezirk Oldenburg. In vielen Konzerten hat er sein Können an der Orgel unter Beweis gestellt. Besonders liegen ihm Dialogkonzerte am Herz, die Musik und Wort verbinden.

Dominik Blum ist Dozent für Theologie an der Katholischen Akademie in Stapelfeld. Neben seiner beruflichen Tätigkeit trägt er mit verschiedenen Musikern immer wieder Geschichten und Gedichte vor. Dabei vertraut er darauf, dass Text und Musik sich gegenseitig erschließen und bereichern können.

Wie es der Titel nahe legt, geht es um herbstliche Stimmungen. Dabei hat der Herbst eine leichte, fröhliche und eine eher schwere Jahresendstimmung erzeugende Seite, so der Kulturkreis. Beide Herbsterfahrungen kommen in Lyrik und Musik zur Sprache – heitere und melancholische.