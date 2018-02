Visbek Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich hat das Amtsgericht Aurich einen Haftbefehl gegen einen 36-Jährigen aus Visbek erlassen. Der iranische Flüchtling steht im Verdacht, am 20. Dezember 2017 sowie am 6. Januar 2018 die Kassiererinnen in Verbrauchermärkten an der Astruper Straße in Visbek mit einem Messer und in einem Fall mit einem Messer und einer Pistole bedroht und die Herausgabe des Kasseninhaltes gefordert zu haben. Anschließend soll er mit der Beute geflüchtet sein.

Der 36-Jährige steht außerdem unter dem dringenden Tatverdacht, am 20. November 2017 in Emden eine Verkäuferin eines Verbrauchermarkts mit einem Messer bedroht und das Bargeld aus der Ladenkasse geraubt zu haben.

Intensive Ermittlungen der Polizeiinspektionen Cloppenburg/Vechta und Leer/Emden führten jetzt dazu, dass der Flüchtling aus Visbek am Dienstag, 20. Februar 2018, in seiner Unterkunft festgenommen werden konnte, so die Polizei am Mittwoch. Bei einer Durchsuchung, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erfolgte, konnte in seinem Wohnbereich Beweismaterial zu den Raubstraftaten gesichert werden, unter anderem auch eines der mutmaßlichen Tatfahrzeuge, so die Polizei.