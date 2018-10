Visbek Mehr als 100 Sängerinnen und Sänger sind am Montag, 15. Oktober, zur ersten Probe des Stücks „Carmina Burana“ in Visbek gekommen. Damit ist der erste wichtige Schritt ist getan, um Carl Orffs Meisterwerk am 24. August 2019 mit einem großen Projektchor in Visbek aufzuführen.

Die Organisatoren um Dr. Norbert Wiens, Vorsitzender des Madrigalchors Vechta, und Annelies Muhle, Kulturbeauftragte der Gemeinde Visbek, zeigten sich hinterher sichtlich erleichtert. Sie hatten zwar gehofft, dass sich möglichst viele Musikbegeisterte zur ersten Probe im Forum der Benedikt-Schule einfinden, jedoch auch gleichzeitig befürchtet, dass die Hemmschwelle, sich an dem Projekt zu beteiligen, bei vielen zu hoch sei. Sie wurden eines Besseren belehrt. Schon die erste Probe zeigte, dass die Sängerinnen und Sänger mit Begeisterung und Engagement dabei sind. Nun hoffen die Organisatoren, dass noch möglichst viele zur zweiten Probe am 22. Oktober um 19.30 Uhr in der Benedikt-Schule dazukommen.