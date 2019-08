Visbek Die diesjährige fünftägige Reise hat den Visbeker Kulturkreis zu den Bregenzer Festspielen, nach St. Gallen und an den Bodensee auf die Blumeninsel Mainau geführt. Wie immer hat das Team des Kulturkreises diese Reise akribisch vorbereitet, und die Reisegruppe fühlte sich hervorragend betreut

Die Bregenzer Festspiele sind berühmt für ihre spektakulären Opernaufführungen auf der Seebühne. In diesem Jahr machte das Bühnenbild für die Oper „Rigoletto“ schon weit vor der Premiere Schlagzeilen, da es technisch wie gestalterisch ungewöhnlich ist: Ein riesiger Clownskopf (35 Tonnen schwer), eine hölzerne Hand und ein Heißluftballon wirkten recht minimalistisch. Der Kopf spiegelt das Schicksal Rigolettos wider und verändert im Laufe des Stücks immer wieder seinen Gesichtsausdruck.

Leider sind nicht nur „Weiberherzen“ trügerisch, wie es in der berühmten Arie in der Oper heißt, sondern auch das Wetter. Am Tag des Besuchs regnete es in Strömen, und die komplette Aufführung wurde ins Festspielhaus verlegt. Weit vorausschauend hatte das Team des Kulturkreises Karten erworben, in denen der Besuch dort eingeschlossen war.

Am nächsten Tag ging es nach St. Gallen, wo die zum Weltkulturerbe gehörende Stiftsbibliothek und die Kathedrale besichtigt wurden. Die Bibliothek gehört zu den bedeutendsten historischen Bibliotheken der Welt, ihr Bestand ist vom 8. Jahrhundert bis heute einigermaßen intakt geblieben und es befindet sich dort das älteste erhaltene Buch aus Deutschland (911 n. Christi). Die Kathedrale von St.Gallen ist als Spätbarockbau in ihrer Ausgewogenheit sehenswert, da sich an die Rotunde nach Osten und Westen symmetrisch das Schiff und der Chor angliedern. Die malerische Ausstattung ist das Werk süddeutscher Meister.

Die Insel Mainau begrüßte am vierten Reisetag die Gruppe bei strahlendem Sonnenschein. „Mainau...ist eine kokette kleine Dame“ hat einmal ihr Besitzer Graf Bernadotte gesagt, „...sie braucht unaufhörlich neue Kleider“. Damit ist wohl die sich jeweils der Saison anpassende Bepflanzung gemeint, die im Frühjahr mit den Tulpenbeeten sehenswert ist. Eine sehr fundierte Führung erklärte die besonderen geologischen und biologischen Gegebenheiten dieser Insel. Bedingt durch das günstige Bodenseeklima wachsen dort Palmen und andere mediterrane Pflanzen, die aber im Winter besonders geschützt werden müssen. Im „Arboretum“, einer Sammlung von 500 zum Teil seltenen Laub- und Nadelgehölzen, befindet sich einer der ältesten Urweltmammutbäume. Ebenfalls beeindruckend waren die Blumenanlagen und das Schmetterlingshaus. Von Mainau ging es dann nach Hause.