Visbek Das Möbelhaus Debbeler in Visbek hat zum zweiten Mal in Folge eine Auszeichnung für Kundenzufriedenheit erhalten. Das teilt das privatwirtschaftliche Institut Service-Check in einer Pressemitteilung mit, welches den Einrichtungsspezialisten mittels anonymer Kundenbefragung geprüft hat.

Seit 2015 hat das Institut mehr als 574 Kunden befragt, sowohl online als auch schriftlich. Gut bewertet haben die Teilnehmer besonders die Freundlichkeit der Mitarbeiter und die Kundenorientierung. Im Ergebnis hat das Visbeker Unternehmen eine Gesamtnote von 1,6 erzielt und wurde mit „sehr gut“ bewertet. Als Auszeichnung erhielt es dafür das 5-Sterne-Siegel-2018 für sehr gute Kundenzufriedenheit.

Inhaber Georg Debbeler und sein Team freuten sich über das Resultat. „So erhalten wir immer wieder interessante Ideen und Anregungen zu weiteren Optimierung unserer Produkte und Dienstleistungen“, so Debbeler.