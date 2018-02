Visbek Der Kulturkreis der Gemeinde Visbek zeigt von Samstag, 3. März, bis Sonntag, 1. April, im Rathaus die Ausstellung „Alles im Fluss“. Sieben Bremer Künstler zeigen ihre Malereien, Fotografien, Grafiken, Skulpturen und Installationen. Die Vernissage beginnt am Samstag, 3. März, um 19.30 Uhr. Der Kunsthistoriker Dieter Begemann gibt eine Einführung. Für eine musikalische Untermalung sorgt das Cello-Duo Lynda Anne Cortis und Matthias Boutros.

Dieter Neßmann stellt zwei Gruppen von Arbeiten aus. Zunächst eine Serie von Wasserfotos, die er unter ästhetischen und ökologischen Gesichtspunkten sowie mit dem Blick auf verschiedene Aggregatzustände des Wassers präsentiert. Zum anderen setzt er sich mit Alltagsprodukten und weggeworfenen Dingen auseinander, die ihrer ursprünglichen Funktion enthoben sind und damit freiwerden für neue Nutzungen.

Ilona Tessmer geht es in ihren Arbeiten um das „große Ganze“ – den Fluss des Lebens, Generation für Generation. Karin Mauelshagen hat sich mit Seepferdchen beschäftigt und sagt unter anderem zu ihrer Arbeit: „In ihrer fossilen Gestalt verkörpern die Seepferdchen für mich die beiden Pole des Bewegten und Unbewegten. Die Vergänglichkeit und die Beständigkeit der Zeit.“ Sie seien Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, und damit scheine oft alles im Fluss zu sein.

Die gebürtige Visbekerin Ida Büssing hat sich in ihren Arbeiten mit dem Rendezvous der Zeitalter beschäftigt. Sie versucht bildhaft und collagenartig verschiedene Zeitalter in Verbindung zu bringen. Fotos aus dem eigenen oder aus fremden Familienalben, in denen die Höhe- und Wendepunkte eines menschlichen Lebens im Bild festgehalten sind, kommen zum Einsatz, um Erinnerung zu aktivieren.

Die Aufarbeitung der eigenen Geschichte – insbesondere der eigenen Kindheit – ist Ausgangspunkt für die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Phänomen „Erinnerung“ des Künstlers Antonio Velasco Muñoz, der in Sevilla geboren wurde. Christoph Sprute befreit den massiven Baumstamm und verbindet ihn nicht nur mit einer geometrischen Basisform, sondern er arbeitet auch mit Naturformen wie Ei, Spirale und Samenkorn. Sowohl dieser Vorgang, als auch der Vorgang der Verwitterung von Holz unter freiem Himmel sind metamorphotische Prinzipien, die er in seinen Arbeiten sucht.

Seit Anfang der 1980er Jahre beschäftigt sich Jörg Müssig intensiv mit Fotografie und dem Kunst-Natur-Diskurs. Er ist in seinen Arbeiten am Dialog von Wissenschaft und Kunst interessiert, hierbei richtet sich sein Interesse auch auf den scheinbaren Unterschied zwischen Objektivität in der Wissenschaft und Subjektivität in der Kunst. Ein Beispiel sind seine Skulpturen, in denen unterschiedliche Werkstoffe zusammengefügt und einem Degradationsprozess ausgesetzt werden.