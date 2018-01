Verursacher flüchtet nach Verkehrsunfall

Visbek Ein 40-jähriger Bakumer befuhr am Mittwoch gegen 17.45 Uhr mit seinem Pkw des Typs VW Caravelle die Schneiderkruger Straße (L 873) aus Richtung Visbek kommend in Richtung Autobahn, als ihm ausgangs einer Linkskurve auf seiner Fahrbahn ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegenkam. Der 40-Jährige wich aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter Tel. 04445/351 entgegen.

Peter Linkert Redaktionsleitung Cloppenburg

