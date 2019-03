Visbek Ein Leben ohne Müll, geht das überhaupt? Olga Witt, Autorin der Bücher „Ein Leben ohne Müll“ und „Zero Waste Baby“ sowie Inhaberin von zwei Unverpackt-Läden in Köln, kommt nach Visbek und erklärt, dass und vor allem wie es geht. Die Expertin spricht am Mittwoch, 3. April, über die Gefahren und die Problematik, die hinter unserem Müllaufkommen stecken. Zudem stellt sie das Konzept sowie handfeste Tipps vor, wie jeder sofort loslegen und einsparen kann. Warum ein konsumreduzierter Lebensstil wie „Zero Waste“ alles andere als Verzicht bedeutet, sondern ein deutlicher Gewinn an Lebensqualität sein kann, ist ebenfalls Bestandteil Ihres Vortrages.

Wer nach dem Prinzip „Zero-Waste“ – übersetzt „null Müll“ – lebt, versucht möglichst wenig Abfall zu produzieren und Rohstoffe nicht zu vergeuden. Das Thema ist aktueller denn je: Jeder ist betroffen, angefangen vom Becher des „Coffee-to-go“ bis hin zu den Unmengen an Verpackungsmüll beim Einkaufen.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Ratssaal. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung bis zum 1. April wird jedoch gebeten (Susanne Wolkow, Tel. 04445/890024, E-Mail wolkow@visbek.de).