Visbek „Sei tau, Alfred“, hieß es diese Tage im Rathaus Visbek. Mit stehenden Ovationen, Geschenken und langanhaltendem Applaus verabschiedeten sich die Mitarbeiter der Gemeinde von „ihrem“ Hauptamtsleiter Alfred Kuhlmann. Am 1. November wird er neuer Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Goldenstedt. Der 59-Jährige hatte seinen Dienst bei der Gemeinde Visbek am 1. August 1986 als jüngster Hauptamtsleiter überhaupt begonnen. In den vergangenen 33 Jahren prägte Kuhlmann die Geschicke und die Entwicklung im Rathaus und in der Gemeinde maßgeblich mit.

Personalratsvorsitzender Christian Erdmann würdigte Kuhlmanns Wirken und hob beispielsweise seinen Einsatz bei der Organisation wichtiger Veranstaltungen oder seine hohe Kompetenz insbesondere bei Rechtsfragen hervor.

Bürgermeister Gerd Meyer dankte Kuhlmann für die vertrauensvolle, freundschaftlich verbundene Zusammenarbeit in all den Jahren. „Ich freue mich auf die künftige enge Zusammenarbeit als Bürgermeisterkollege“, sagte er.

Auch Kuhlmann selbst ließ es sich nicht nehmen, seinen Noch-Kollegen zu danken. Wehmut sei bislang nicht aufgekommen, vielmehr überwiege die Dankbarkeit für viele tolle Jahre. „Die Verbindung zur Gemeinde Visbek wird bestehenbleiben – allein schon durch Elisabeth“, versprach er. Seine Frau arbeitet seit mehr als 20 Jahren ebenfalls bei der Gemeinde Visbek.

Bereits Anfang Oktober hatte sich der Gemeinderat mit herzlichen Worten und dem Dank für die tolle Zusammenarbeit von Kuhlmann verabschiedet.