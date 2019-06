Hohenkirchen Das gackern bereits die Hühner aus dem Käfig: Statt der Windräder im Süden bekommt Hohenkirchen einen Hähnchenmaststall. Und jedem, der das noch nicht wusste, wurde das beim Dorffest-Umzug vor Augen geführt.

Zum Umzug, der immer sonntags stattfindet und für den die Dorffest-Organisatoren jedes Jahr händeringend Teilnehmer suchen, waren auch diesmal alle knapp unter 2000 Hohenkirchener und Gäste auf der Straße. Und es hat sich gelohnt. Denn auch, wenn der Dorffest-Umzug nicht der allerlängste Festumzug ist, herrschen doch gleich zweimal allerbeste Stimmung und großes Hallo – nämlich auf dem Hinweg und auf dem Rückweg.

Und jedes Mal wieder ist kaum zu glauben, was die Hohenkirchener auf die Straße bringen: Eben noch stehen sie am Stand – im nächsten Moment marschieren sie beim Umzug mit. Die Sportvereine, die Feuerwehr, der Schalke-Fanclub, die Samurais, Gewerbeverein, Hotel „Dorf Wangerland“, Landjugend und viele weitere. Das dürfte es in keinem anderen Dorf weit und breit geben.

Seit langem ist Tradition, dass mit den Festwagen Themen aufgegriffen werden, die die Hohenkirchener bewegen – Hühnerstall und Windkraft zum Beispiel. Marion Hinz griff das Thema Insektenweiden auf: Ihr Lastenfahrrad war zur Blumenwiese umfunktioniert, ein Bienchen umschwirrte sie. Und der Gewerbeverein ist unter die Brauer gegangen und trinkt nur noch Hoki-Bier. So mancher war dankbar für die Wasserspritzer, die die Kinder und Jugendlichen der Feuerwehr in die Menge spritzten.

Und ebenfalls dazu gehört, dass mit Bonbons, Lutschern, Gummibärchen nicht gespart wird und ein wahrer Süßigkeiten-Regen auf die Menge niederprasselt.

Der Festumzug war nur ein Höhepunkt der fünftägigen Sause, die am Donnerstag begonnen hat: Freitag- und Samstagabend feierten die Hohenkirchener und ihre Freunde mit Live-Musik von den Atomic Playboys und Sixpack die beiden heißesten Partys des Jahres. Und an diesem Montag ist auf dem Rummel Familien-Tag.

Und wer etwas vermisst hat: Das 41. Dorffest kam ganz ohne Regen aus – das erste Mal seit Jahren herrschte genau das Sommerwetter, das Hohenkirchen zu seinem Dorffest jedes Jahr verdient!

Video

Video unter www.youtube.com/nwzplay