Hohenkirchen Beetpflege will die neue Technische Gruppe in Hohenkirchen nicht betreiben: Stattdessen legen Theo Reiners, Herbert Schimmack, Holger Meints, Mijo Barlog und Günther Rohlfs Hand an, wenn es um technische Hilfe im Dorf, bei Dorfgemeinschaft, Gewerbeverein und den übrigen Hohenkirchener Vereinen sowie bei Veranstaltungen geht. Die fünf haben sich als Nachfolger der aufgelösten Rentner-Arbeitsgruppe zusammengefunden.

Herbert Schimmack als Sprecher kündigt bereits die ersten Einsätze an: So ist beabsichtigt, eine leistungsstarke Teichpumpe im Fischelteich in der Ortsmitte zu installieren. Da die bisherige Pumpe zuletzt zu Kurzschlüssen neigte und dadurch mehrfach tote Fische abgefischt werden mussten, soll jetzt ein besseres Fabrikat angeschafft werden. „Dafür suchen wir noch Sponsoren, denn die Pumpe kostet so um die 1000 Euro“, wünscht sich Schimmack.

Die bald von einem Unternehmen in Hohenkirchen gefertigten zwei Holzhütten für Veranstaltungen im Dorf wollen die fünf Männer streichen. Sie haben schon abgemacht, dass die Holzbuden im Hotel „Dorf Wangerland“ untergestellt werden, bis sie benötigt werden.

Die ursprünglich vom Gewerbeverein angeschafften Weihnachtssterne, die im Advent die Hauptstraßen erhellen, möchte Schimmack zahlenmäßig erweitern. Bisher gibt es 61 Sterne – 80 sollen es einmal werden.

Weitere Pläne dürften folgen – denn Wünsche aus dem Dorf an die Technik-AG gibt es eine Menge. Apropos Wünsche: Schimmack und sein Team wünschen sich weiteren Zulauf von Aktiven in die Gruppe. „So ab 50 aufwärts“, meint er. Bei Jüngeren sei man aber auch nicht abgeneigt.