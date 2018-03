Hohenkirchen Der Endspurt ist eingeläutet: Die 3. Wangerländer Garten- und Freizeitmesse in Hohenkirchen steht. Am 28. und 29. April präsentieren rund 70 Aussteller auf dem Gelände des Hotels „Dorf Wangerland“ alles rund um Garten und Freizeit – neben Pflanzen von Sämereien bis Sträuchern werden auch Gartengeräte, Strandkörbe, Gartenmöbel, Technik, Vogelhäuser und Frühjahrsdeko für Garten, Balkon und Terrasse angeboten. Auch einen Floh- und Kunsthandwerkmarkt gibt es. Geöffnet hat die Messe an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr.

Sollte am letzten April-Wochenende der Frühling schwächeln – die Freizeitanlage hat genügend Dächer, so dass bei der Garten- und Freizeitmesse keiner im Regen stehen muss, sagt Hotelchef Harald Koch. Er organisiert die Messe gemeinsam mit Theda Harms-Thiemann, Elisabeth Niehoff, Anke Müller, Joachim Meyer, Marion Hinz und Iddem Müller von der Lenkungsgruppe von „Erde und Flut“. Gesucht werden noch Gruppen, die auftreten möchten: Sie können sich bis 11. April noch bei Marion Hinz, Tel. 04463/80 97 92 32 oder m.hinz@dorf-wangerland.de anmelden.