Hohenkirchen Was ist noch zu tun, was ist geschafft – und vor allem: wann rollt der BürgerBus Wangerland durch die Gemeinde? Darüber informiert der Mobilitätsverein Wangerland am Donnerstag, 21. November, ab 19 Uhr im Rathaus Hohenkirchen. Dazu sind alle Interessierten eingeladen.

Zugesagt haben ihre Teilnahme Vertreter des Landkreises, des Verkehrsverbunds Jade-Weser und der Gemeinde Wangerland.

Mobilitätsvereins-Vorsitzende Petra Schmähling-Gruß und ihr Team wollen an diesem Abend alle Wangerländer möglichst umfassend über den aktuellen Stand informieren und offene Fragen beantworten.

Aus einer Bürgerwerkstatt zu Mobilität im Rahmen des Demografie-Projekts „Wat Nu?“ der Uni Oldenburg im März 2018 mündete die Initiative von Erwin Fuchs, einen Bürgerbus auf den Weg zu bringen in die Vereinsgründung „Mobilitätsverein Wangerland“ Anfang 2019.

Nachdem Satzung verabschiedet und der Vorstand gewählt war, mussten einige Probleme gelöst werden – so fehlt immer noch die Anerkennung als Verein. Inzwischen wurden durch Vorstandsmitglieder andere BürgerBus-Vereine besucht, Gespräche geführt und Informationen sowie Anregungen mitgenommen.

Mittlerweile steht ein erster Fahrplan-Entwurf – auch der soll bei dem Infoabend vorgestellt werden.