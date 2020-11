Oberschule Hohenkirchen: Sie machen Schüler und Lehrer fit fürs Homeschooling

Die IT-Schülerfirma Doors

Die Dienstleistungen der IT-Schülerfirma „doors“ umfassen drei Kernangebote:

• Die drei Schüler bieten Lehrern Benutzer-Kurse für die schuleigenen Whiteboards an – „denn auch da ist der Bedarf noch hoch“, sagt Lehrer Carsten Grabbe.

• Sie machen alte ausrangierte Laptops wieder fit, statten sie mit der passenden Software aus und wollen sie künftig an Schüler verleihen, die keinen eigenen Computer zu Hause haben – auch mit Blick auf Homeschooling. Das Angebot soll auch einen Wartungs- und Reparaturservice umfassen.

• Außerdem erstellen sie Videotutorials, in denen sie die Anwendungsmöglichkeiten von IServ erklären. „Denn auch das ist noch nicht bei allen angekommen“, sagt Grabbe. Die Videos werden auf der Schul-Homepage eingebunden.