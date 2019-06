Hohenkirchen Das ärgert die Wangerländer Hohenkirchener schon lange: Gibt man als Wohnort bei Facebook Hohenkirchen ein, wird man Hohenkirchen in Mecklenburg-Vorpommern zugeordnet. Das geht den Hohenkirchenern aus Sachsen-Anhalt nicht anders.

Ingo, Daniel, Michael und Henri aus dem südlichsten Ort des Landes Sachsen-Anhalt haben insgesamt sechs Ortschaften mit Namen Hohenkirchen in Deutschland ausgemacht und sie haben sich zwölf Tage Zeit genommen, um sich alle Hohenkirchens anzuschauen. So sorgten die vier Freunde am Freitagabend in Hohenkirchen/Wangerland für großes Hallo, als sie auf ein Bier bei „Live vor der hohen Kirche“ auftauchten.

Sechsmal Hohenkirchen

• Hohenkirchen (Espenau), Ortsteil der Gemeinde Espenau, Landkreis Kassel in Hessen

• Hohenkirchen (Lunzenau), Ortsteil der Gemeinde Lunzenau im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen

• Hohenkirchen (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern

• Hohenkirchen (Schnaudertal), Ortsteil von Bröckau, Gemeinde Schnaudertal, Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt

• Hohenkirchen (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Gotha

• Hohenkirchen (Wangerland), Ortsteil der Gemeinde Wangerland im Landkreis Friesland in Niedersachsen

„Hohenkirchen-Tour 2019“ prangt auf der Rückseite ihrer T-Shirts und vorn das Wappen ihres Hohenkirchens/Schnaudertal. 154 Einwohner hat ihr Dorf, das als Ortsteil zu Bröckau gehört. Ob sich die Hohenkirchens ähneln? „Ja“, sagt Ingo: Überall steht die Kirche an der höchsten Stelle oder ist höchstes Gebäude im Ort.

Auf die Idee zur Hohenkirchen-Tour gekommen sind die vier, als im vergangenen Jahr Hohenkirchen in Thüringen 850-jähriges Bestehen gefeiert hat. „Da fiel uns auf, dass es mehrere Hohenkirchens gibt.“

Als Beweis dafür, dass sie in allen sechs Hohenkirchens waren, schießen sie Fotos: Von der Kirche, vom Ortsschild und von der Freiwilligen Feuerwehr – denn zwei der vier sind Feuerwehrmänner. „Tolle Idee“, finden Harry und Angelika Kirschner.