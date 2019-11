Hooksiel Seinen 95. Geburtstag hat am 1. November Conring Cramer gefeiert: Geboren in Stickhausen (Ostfriesland), verlebte er seine Kindheit auf dem Bauernhof der Eltern und im Kolonialwarengeschäft mit Kohlenhandel der Verwandtschaft.

Schon früh entdeckte er die Liebe zu Pferden und ritt die Pferde (Remonten) für die Armee ein. Dass sein Vater seinen Schimmel an einen Offizier verkaufte, traf Conring Cramer hart.

Während und nach der Lehre zum Kaufmann begann er Kutschgespanne in Wettbewerben zu fahren. Und so fuhr er sogar Gespanne mit bis zu acht Pferden auf Turnieren in ganz Norddeutschland. Schließlich wäre er lieber Bauer geworden, als auf Geheiß seines Vaters Kolonialwarenhändler.

Am 23. Mai 1949 heiratete er Lotte Onnen und zog mir ihr auf den Hof der Familie Goudschaal in Amdorf. 1958 siedelten sie auf einen neuen Hof um. Seine Frau Lotte schenkte ihm fünf Söhne und zwei Töchter. Da aber keines der Kinder den Hof übernehmen wollte, wurde er 1973 verkauft.

Die Familie siedelte um ins Wangerland, weil der Bruder von Cramers Frau den Onnenschen Hof in Wiarder Altendeich erwarb. Zwei Jahre später baute das Ehepaar den Hof zu einer Pension um.

Zwei Leidenschaften begleiteten Conring Cramer sein Leben lang: die Liebe zur Jagd und die Liebe zum Wasser. Eine Englische Taubenflinte war sein ganzer Stolz und die mochte er niemals hergeben. Inzwischen ist sie in den Besitz seines Sohnes Bernhard übergegangen.

Schon als Junge segelte er mit selbst gebauten Booten auf Jümme, Leda und Ems. Als Jäger gehörte er mehreren Jägerschaften an, zuletzt der Jägerschaft Friesland-Wilhelmshaven. Dort war er Obmann des Hegerings Minsen für das Jagdhundewesen und erhielt mehrere Nadeln in Gold vom Jagd-Verband.

Die Pension wurde nach dem Tod seiner Frau im Jahr 1993 noch bis 2002 weiter geführt. Mit einer neuen Partnerin zog er nach Wienhausen bei Celle, kam jedoch aus Krankheitsgründen zurück ins Wangerland. Hier lebt er im fünften Jahr im Seniorenheim „Azurit“ in Hooksiel.

