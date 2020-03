Hooksiel Das Jahr wird bunt und farbenfroh im Künstlerhaus Hooksiel. „Und es wird vielfältig“, sagt Künstlerhaus-Leiterin Renate Janßen-Niemann. Acrylmalerei und Acrylglas, Aquarelle und Kunst aus Plastik, Papierschnitte, Fotos und Lyrik und Druckgrafik – all das ist bis 3. Januar 2021 im Künstlerhaus an der Langen Straße zu bewundern.

Bunt und fröhlich startet das Ausstellungsjahr am 29. März mit Liliane Elmer: Die Schweizerin stellt unter dem Motto „Trau der Blumen süßem Schein“ Blumen und Landschaften aus.

Jahresprogramm Nach der Ausstellung „Kunst kennt keine Winterpause“ beginnt am 29. März das neue Programm im Künstlerhaus:

• „Trau der Blumen süßem Schein“ von Liliane Elmer, 29. März bis 10. Mai

• „Die Mehrdeutigkeit des Kreises“, Trude Schumacher-Jansen, 17. Mai bis 21. Juni

• Plastikwelten, Beate Lama, 28. Juni bis 16. August

• „Land(in)Sicht, Stipendiatin Anett Münnich, 23. August bis 11. Oktober

• „räume“, Andreas Warlich/Reinhart Thomas, 18. Oktober bis 22. November

• „ZeitRaum“, Ida Oelke, 29. November bis 3. Januar. Kunstfahrten: Infos bei Günther Hinrichs, Tel. 04463/777.

Vom 23. August bis 11. Oktober zieht auch eine Stipendiatin ins Künstlerhaus ein: Anett Münnich aus Berlin verarbeitet in ihrer Malerei die Beziehung von Mensch und Natur mit dem besonderen Fokus auf das Erhaltenswerte. Sie wird in Hooksiel leben und arbeiten – „und wie immer wird spannend sein, zu sehen, wozu unsere Region sie in ihrer Kunst inspiriert“, so Janßen-Niemann. Ergänzt wird das Programm durch das Kunstkarussell für Kinder.