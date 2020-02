Hooksiel Es sind ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Welt, die sich im Künstlerhaus Hooksiel eröffnen – und doch haben die Werke der Ausstellung „Kunst kennt keine Winterpause“ etwas gemeinsam: Es ist der intensive – oft zweite – Blick auf Natur und Landschaft Frieslands.

Die Ausstellung „Kunst kennt keine Winterpause“ im Künstlerhaus Hooksiel ist bis 22. März samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Zwei Fotografinnen, Sylke Barkmann aus Schortens und Bettina Steinhöfel aus Jever, und Malerin Christine Keweritsch aus Hooksiel stellen Beispiele ihrer Arbeit in Hooksiel aus. Zur Eröffnung am Samstag herrschte dichtes Gedränge: Gut 100 Besucher waren gekommen – da gelangte der kleine Ausstellungsraum sehr dicht an seine Grenzen.

Bei beiden Fotografinnen gilt: Fotos entstehen beim Blick durch den Sucher und nicht später am Computer. Und sowohl Barkmann mit ihren Naturdetails als auch Steinhöfel mit ihren Fotos von Gebäuden, Booten, Fahrzeugen, in denen Form und Linie hervorstechen, gelingt es, zum zweiten Blick zu ermuntern.

Der zweite Blick lohnt sich auch unbedingt bei Christine Keweritschs mehrdimensionalen Bildern auf Acrylglas. Die Perspektive wird so lebendig, dass ihre Erdmännchen am Eingang gleich davonzuspringen scheinen.