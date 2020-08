Von 2019 abgestürzten Fliegern fehlt weiter jede Spur

Hooksiel Die Notlandung des Ultraleichtflugzeugs am Dienstag erinnert an den Unglücksfall mit einem Leichtflugzeug vor Hooksiel im Mai 2019: Das Kleinflugzeug war am 19. Mai um 18.20 Uhr auf Wangerooge gestartet mit Ziel Hannover. Doch dort kam es nie an – es stürzte 7 Minuten später vor Hooksiel in die Jade. Damals tobte gerade ein schweres Gewitter.

Zunächst war der Absturz unbemerkt geblieben. Als am 20. Mai auf der Jade Wrackteile entdeckt wurden, begann sofort eine großangelegte Suche nach dem Flugzeug, dem 44-jährigen Piloten und seinem 49 Jahre alten Passagier. In den folgenden Tagen wurden im Dreieck Schillig-Tossens-Wilhelmshaven Wrackteile gefunden – die beiden Männer blieben verschwunden, sie gelten weiter als vermisst: Ihre Leichen sind bis heute nicht aufgetaucht. Die Suche war am 31. Mai eingestellt worden.

Gerüchte, dass die beiden Männer im Spätsommer auf Mellum angeschwemmt worden seien, sind unwahr: Laut Wasserschutzpolizei wurden die beiden nie gefunden.