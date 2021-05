Hoteliers und Gastronomen im Wangerland: Zusammen machen sie ihre Azubis Gäste-fit

Horumersiel Sie sind durch und durch vorbereitet: Im Wangerland haben sich fünf Hoteliers und Gastronomen zusammengetan und einen Azubi-Tag auf die Beine gestellt. „Auch wenn wir immer wieder mit den Auszubildenden Trockenübungen durchführen, ist es nicht mit dem Dienst am und für den Gast vergleichbar“, erklärt Initiator Mario Krar vom Hotel Leuchtfeuer in Horumersiel.

Seine Frau Imke Krar und er stellten für diesen Trainingstag unter Coronabedingungen ihre Räume zur Verfügung. Mit im Boot sind das Restaurant Altes Sielwärterhaus, das Friesische Landhotel NAKUK und das Ringhotel Altes Zollhaus in Horumersiel und Klostermanns Restaurant zum Schwarzen Bären in Hooksiel.

Mit Blick auf ein nahendes Ende des Lockdowns, zur Vorbereitung auf die anstehenden Prüfungen und auch als Ersatz für ausgefallenen Berufsschulunterricht wurden 28 Auszubildende aus den Bereichen Küche, Restaurant- und Hotelfach von Mitgliedern vom Förderverein zur Weiterbildung des gastronomischen Nachwuchses (FWGN) geschult. Die Themen: Richtiges Eindecken, Serviertechniken und Zimmer-Reinigung.

„Der Berufsschulunterricht – ob als Präsenz- oder Distanzunterricht – kann das, was hier an den Branchennachwuchs vermittelt wird, nicht leisten. Zumindest nicht aktuell“, weiß Christian A. Fuchs vom Friesischen Landhotel NAKUK. „Unseren Azubis werden heute Abend die Köpfe qualmen! Das ist eine Knowledge-Druckbetankung, die Spaß macht und auch Ängste nimmt. Denn unsere Coaches sind auch Prüfer.“ Wie anstrengend ein solcher Tag im Lockdown sein kann, war den Auszubildenden aus den Restaurants und Hotels deutlich anzusehen, berichtet Mario Krar. Alle Beteiligten waren sich einig, dass angesichts der Vielfalt an Schulungsthemen eine Wiederholung sinnvoll ist: Geplant ist drei- bis viermal im Jahr.