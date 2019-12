Horumersiel Etwas verspätet auf seinem Zug hat sich ein junger Hausrotschwanz, der sich am 1. Weihnachtstag wenig scheu an der Hafenmole in Horumersiel zeigte. Allerdings gehört die Art, die im weiteren Mittelmeerraum (Westfrankreich, Iberische Halbinsel; Italien, Balkan, Nordafrika) überwintert, bei uns ohnehin zu den späten Ziehern; die meisten Individuen ziehen erst im Oktober ab und kehren entsprechend früh, oft schon im Februar, in die Brutgebiete zurück.

So kommt es gelegentlich bei uns zu Winterbeobachtungen, eine Tendenz, die sich möglicherweise mit dem Klimawandel verstärkt. Voraussetzung für ein erfolgreiches Überwintern ist aber, dass die zur Familie der Fliegenschnäpper gehörenden Vögel dann noch genügend Insektennahrung finden.

Der Hausrotschwanz ist ursprünglich ein Bewohner felsiger Gegenden, wo er in Nischen zwischen Steinen brütet. So besiedelt er die Alpen bis in Höhenstufen deutlich über 3000 Meter. Dann hat die Art nach und nach auch menschliche Siedlungsbereiche in den Mittelgebirgen und im Tiefland als Lebensraum entdeckt, deren Gebäude für sie als Ersatzfelsen dienen.

Vor allem Altbauten, aber auch neue Baugebiete stellen wichtige Brutreviere dar, sofern nicht alle Hohlräume und Nischen versiegelt sind. Selbst in Industrieanlagen und Hafenbereichen fühlt sich der Hausrotschwanz inzwischen heimisch.

Der jeverländische Naturkundler und spätere Forschungsreisende im Orient Ulrich Jasper Seetzen (1767 bis 1811) erwähnt in seinem vermutlich kurz vor 1800 erstellten ‚Verzeichnis jeverländischer Fauna‘ den Gartenrotschwanz, eine nahe verwandte Art, nicht dagegen den Hausrotschwanz. Dieser war offensichtlich seinerzeit im Jeverland noch nicht bekannt. Die von Südwesten her einsetzende Ausbreitung des Hausrotschwanzes erreichte unseren Küstenraum wohl erst nach 1800.

Möglicherweise ist der in Horumersiel beobachtete Vogel zuvor ein Stück weit über die Nordsee gezogen und hat dann mit den Kunstfelsen der Hafenmole einen geeigneten Platz für eine Zwischenrast gefunden. Dass diese Ersatzfelsen an der flachen Wattenmeerküste einen interessanten Lebensraum darstellen, sieht man auch an den bunten Krustenflechten (Caloplaca sp.), die sie überziehen. Ihren natürlichen Lebensraum haben die Flechten an Felsküsten, die an der deutschen Nordsee, sieht man von Helgoland ab, fehlen.