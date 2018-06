Multimedia-Reportage „Luv & Lü“

In der Serie „Luv & Lü“ stellte die NWZ in einem Gemeinschaftsprojekt mit der Wangerland Touristik echte Typen und originelle Menschen am Meer vor. Die Serie erschien seit Mai 2017 14-tägig in der NWZ und ist auch als Multimedia-Reportage im Internet verfügbar.

Der Wettbewerb „Best of Content Marketing“, kurz BCM genannt, ist in Europa der größte im Bereich Content Marketing. In diesem Marketingbereich geht es darum, die Zielgruppe mit interessanten Inhalten zu unterhalten, so auf die eigene Marke aufmerksam zu machen und die Bindung an sie zu stärken. Insgesamt wurden 781 Projekte eingereicht. 250 Einreichungen wurden nach der Jurybewertung für die Preisverleihung nominiert, 67 davon erhielten am Ende einen BCM-Award in Gold. Luv & Lü wurde für die zwei Kategorien Content Campaign – B2C und Crossmedia – B2C Dienstleistung nominiert.

In der Kategorie Crossmedia wurden Kampagnen nominiert, die es geschafft haben, potenzielle Kunden über verschiedene Medien wie Facebook, Instagram, Zeitung und eine Webseite zu erreichen und für die Marke zu interessieren.

I n der zweiten Kategorie Content Campaign wurden Kampagnen ausgewählt, die über einen längeren Zeitraum hinweg viele Menschen mit aussagekräftigen, emotionalen Geschichten begeisterten und dadurch eine große Aufmerksamkeit für die Marke erzeugten.