Horumersiel /Wilhelmshaven Ran an Pinsel, Buntstifte oder Kreide: Die Nationalparkverwaltung Wattenmeer in Wilhelmshaven wünscht sich Kinderbilder für die Ausstellung auf dem bunten Abschlussfest der 10. Zugvogeltage am 21. Oktober in Horumersiel: Zum 10. Geburtstag der Zugvogeltage sollen zehn verschiedene Vogelarten gratulieren. Alle Kinder bis 14 Jahre, die sich beteiligen, haben die Chance, eines von zehn Minox-Ferngläsern zu gewinnen.

Alle eingesandten Bilder werden beim Zugvogelfest im Haus des Gastes in Horumersiel ausgestellt. Bei dem Fest gibt es natürlich auch viele Aktionen für Kinder. Alle, die mitmachen möchten, malen ein Bild auf ein Blatt im Format DIN A 3 quer und geben es bis zum 17. Oktober in einem Nationalpark-Haus ab oder schicken es direkt an die Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer – Zugvögel –, Virchowstraße 1, 28382 Wilhelmshaven.

Die Bilder werden nicht zurückgeschickt, aber alle können sie nach dem Fest auf der Kinderseite im Internet anschauen. Jetzt müssen sich junge Maler nur noch überlegen, welche Vogelarten im Wattenmeer auf ihren Reisen Station machen, die Malutensilien zusammensuchen – dann kann es losgehen.

Vogelzug im Watt mit Wolfgang gedat Brachvogel, Knutt, Alpenstrandläufer und Austernfischer: Die Zugvögel im Watt vor Schillig stellt der Diplom-Biologe und zertifzierte Nationalpark-Wattführer Wolfang Gedat aus Schillig bei seinen Exkursionen zu den Zugvogeltagen vom 13. bis 21. Oktober vor. Zunächst gibt es eine Einführung über die Hintergründe des Vogelzugs, die Entstehung des Watts und warum es den Zugvögeln als „Tankstelle“ dient. Vogelarten werden mit Merkmalen und Eigenheiten erläutert. Wenn möglich sollten Ferngläser mitgebracht werden. Dauer: ca. 2,5 Stunden, Wegstrecke ca. 3 Kilometer, geeignet für Erwachsene und Kinder ab acht Jahren, Hunde-Mitnahme möglich. Preise: Kinder 3 Euro, Erwachsene 7 Euro, Anmeldung: Tel. 04426/90 45 90 oder 0174/99 45 810. Termine: 14. Oktober, 10 Uhr 16. Oktober, 10 Uhr 19. Oktober, 15 Uhr 21. Oktober, 15 Uhr 23. Oktober, 15 Uhr 27. Oktober, 9.30 Uhr 30. Oktober, 10 Uhr 1. November, 10 Uhr. Treffpunkt: Hütte am Strand unterhalb des Upstalsboom-Hotels. abinswatt-schillig.de