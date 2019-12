Rostock /Horumersiel Die Überführung des neuen Horumersieler Seenotrettungsboots Mitte September war ein durchaus ruppiger Ritt über die See: „Wir sind bei Böen der Stärke 9/10 durchgefahren und bestens zurecht gekommen“, schwärmte hinterher Vormann Günter Ihnken. Und: „Tamsen hat ein super Boot abgeliefert – wir sind bestens zufrieden: Besser geht es nicht!“

Filmpremiere Der Film „Ein Schiff wird kommen“ über die Überführung der „Wolfgang Paul Lorenz“ von Rostock nach Horumersiel wird am Montag, 30. Dezember, im Kleinen Kursaal Horumersiel erstmals öffentlich gezeigt. Beginn ist um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, über eine Spende für die Seenotretter würde sich die DGzRS sehr freuen.

Die ehrenamtlichen Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) Ihnken, Andre Dehmel und Karl-Heinz Klein bildeten die Überführungscrew – sie holten den Bootsneubau SRB 75 in der Werft Tamsen Maritim in Rostock ab. Stationen waren Kiel-Schilksee und Cuxhaven – auf seinem Weg von der Ostsee in die Nordsee passierte das noch ungetaufte Spezialschiff unter anderem den „Kleiderbügel“ der Fehmarnsund-Brücke und den Nord-Ostsee-Kanal. Am 20. September lief SRB 75 abends im Hafen Wangersiel ein.

Und am 12. Oktober erhielt das neue Rettungsboot dann den Namen „Wolfgang Paul Lorenz“.

Ein neues Seenotrettungsboot in Dienst zu stellen, das ist ein ganz besonderes Ereignis für eine Freiwilligen-Besatzung der DGzRS. Die Seenotretter der Station Horumersiel hatten bei der Überführungsfahrt Fernsehjournalistin Ursula Hensel an Bord. Sie begleitete die zeitweise durchaus stürmische Fahrt mit der Kamera.

Ihre Reportage ist bisher unveröffentlicht – das wird sich am 30. Dezember ändern: „Ein Schiff wird kommen. Das neue Seenotrettungsboot der DGzRS-Station Horumersiel“ wird zum ersten Mal gezeigt –natürlich in Horumersiel. Neben der Journalistin sind selbstverständlich auch die Seenotretter dabei und berichten von ihren ersten Erfahrungen mit dem Neubau.

Das 10,1-Meter-Seenotrettungsboot „Wolfgang Paul Lorenz“ hat auf der Freiwilligen-Station Horumersiel die 1994 in Dienst gestellte und seit 2004 in Horumersiel stationierte „Baltrum“ abgelöst. Die „Baltrum“ bleibt im Seenotrettungsdienst; Sie ging an die Dansk Søredningsselskab, einen Freiwilligen-Seenotrettungsdienst in Dänemark.

Trailer unter www.bit.ly/nwz-schiff