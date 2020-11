Sonntagsausflüge nach Schillig: Hochbetrieb – doch der Parkplatz ist dicht

Schillig Wochenende, Sonnenschein, Hochwasser und perfekter Wind: Mehr als 50 Kite-Surfer haben am Sonntag in Schillig die Drachen zum Surfen steigen lassen und die See gesurft. Am Strand tummelten sich dazu mehrere Reiter – natürlich nutzten auch viele den schönen Vormittag zum Strandspaziergang zu Fuß.

Für Verärgerung nicht nur bei Spaziergängern, Kitern und Reitern sondern vor allem auch bei den Schilligern sorgte, dass der große Strand-Parkplatz der Wangerland Touristik gesperrt war – so waren die übrigen Parkplätze und Sträßchen in Schillig komplett dichtgeparkt.

Und Anhänger-Gespanne ballten sich auf dem kleinen Parkplatz hinter der Kirche an der Jadestraße und mancher hatte Mühe beim Rangieren auf dem kleinen Platz.

Grund für die Schließung des Strand-Parkplatzes ist offenbar, dass Wohnmobile ferngehalten werden sollen. Am vergangenen Wochenende hatten viele Wohnmobilisten dort gestanden – trotz des aktuellen Verbots touristischer Übernachtungen. Da der große Parkplatz dicht war, suchten sie sich diesmal andere Stellplätze – unter anderem standen im Hafen Wangersiel an diesem Wochenende gut ein Dutzend Wohnmobile.

Das Problem: Keine einzige Sanitäranlage ist geöffnet – am Strand ist das nach Beginn der Sturmflut-Saison ja ohnehin so. Doch die Gaststätten haben nun im „Lockdown light“ ebenfalls zu. „Eine Scheiß-Situation“, meint ein Beobachter: „Die Leute bleiben nicht weg – also immer schön Hände waschen, Abstand halten . . . und in die Gegend pinkeln – oder Schlimmeres.“

Da müssen sich Gemeinde Wangerland und WTG nun schleunigst etwas überlegen, finden viele Schilliger. „Wobei: Alles dicht zu machen, ist aus Hygienegründen nicht die Lösung.“