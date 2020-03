Förderverein Feuerwehr Tettens: Dank Sponsoren gibt’s Material für Einsatzabteilung

Tettens Der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Tettens blickt auf ein erfolgreiches erstes Vereinsjahr zurück: Bei der Jahreshauptversammlung kurz vor der Einstellung von Vereinsaktivitäten wegen der Corona-Pandemie ließ Vorsitzender Adolf Hirsch kurz die Vereinsgründung Revue passiere. Bereits im Frühjahr 2018 hatte die Erarbeitung von Satzung und Geschäftsordnung begonnen. Im September war der Förderverein dann e.V. – eingetragener Verein.

Der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Tettens hat im Januar 2019 die Arbeit aufgenommen. Aktuell hat der Verein ein passives und 58 aktive Mitglieder. Der Vorstand:

• 1. Vorsitzender Adolf Hirsch

• 2. Vorsitzende Sabine Spelsberg

• Kassenwart Jan-Iko Janßen

• Schriftführerin Viola Dorow

• Beisitzer Hans Schrör, Hermann Klefer und Wolfram Sandmeier. Der Jahresbeitrag für Mitglieder beträgt 15 Euro. Jeder ist als Mitglied zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Tettens willkommen. Infos: E-Mail an foerderverein@feuerwehr-tettens.de Mehr Infos unter www.feuerwehr-tettens.de

Seit Januar 2020 ist der Förderverein zusammen mit der Ortswehr Tettens im Internet zu finden. 56 Mitglieder gibt es mittlerweile, weitere sind willkommen, die Feuerwehr mit einem Jahresbeitrag von 15 Euro zu unterstützen.

Dank zweier großer Spenden von jeweils 1000 Euro von der Volksbank und von einem privaten Sponsor füllt sich die Vereinskasse, berichtete Kassenwart Jan-Iko Janßen.

Und so konnte der Förderverein auch erste Zusatzausstattung für die Einsatzabteilung anschaffen: Michael Dierks von der Wehr konnte einen Schlauchaufrollwagen und einen Notfallkasten Glasschneideset entgegennehmen. Der Schlauchrollwagen wickelt nach dem Einsatz Feuerwehrschläuche auf, ohne dass die Einsatzkräfte sich bücken müssen.

Das Glasschneideset kommt bei Verkehrsunfällen zum Einsatz: Statt Scheiben eines Unfallwagens einzuschlagen, können sie nun – schonend für Menschen im Fahrzeug – aufgeschnitten werden.

Das gemeinsam mit der Feuerwehr geplante Osterfeuer muss auch in Tettens wie überall in Friesland ausfallen. Der Termin für den Tag der offenen Tür der Feuerwehr am 14. Juni steht zurzeit noch.