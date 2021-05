Grundschule Tettens: Voller Elan in die Arbeit gestürzt

Tettens Da stürzten sie sich voller Elan in die Gartenarbeit: Eltern, Kinder und Lehrerinnen der Tetta von Oldersum-Grundschule in Tettens haben den Schulgarten auf Vordermann gebracht – stehen doch in naher Zukunft auch zwei Wettbewerbe an, bei denen sich die Grundschule als Umweltschule mit ihrem tollen Schulgarten bewirbt. Dafür werden nun fleißig Daumen gedrückt.

Spenden für Schulgarten/Schulhof: Die Kinder und Lehrer der Tetta von Oldersum-Grundschule wünschen sich zur Vervollständigung von Schulgarten/Schulhof noch Sitzgelegenheiten. Der Förderverein sammelt dafür Spenden. Wer unterstützen möchte, kann sich gern bei der Schule melden oder per Email an foerderverein@grundschule-tettens.de.

Getestet ans Werk

In Corona-Zeiten sind in der Tettenser Schule genau wie in anderen Schulen die außerschulischen Aktivitäten sehr eingeschränkt. Umso größer war die Freude, als die Gemeinde grünes Licht für den Gartentag gegeben hat. Das Orga-Team hatte eigens ein Testmobil engagiert – so konnten die Eltern mit Negativ-Test an verschiedenen Baustellen eingesetzt werden. Denn die To-Do-Liste für diesen Tag war lang, berichtet Birte Dierks vom Grundschul-Förderverein.

So mussten zwei neue Hochbeete angelegt werden – das dadurch frei gewordene Gemüsebeet wurde umgegraben und eine weitere Blühwiese angesät, damit die Schulbienen viel Nahrung für den Schulhonig finden.

Auf der alten Blühwiese wurden neue Samen gesät und am Gartenzaun Himbeeren und Erdbeeren gepflanzt. Außerdem erhielt das Abschiedsgeschenk der vergangenen Abschlussklasse, ein Birnenbaum, einen passenden Platz.

Neue Weiden fürs Tipi

Das Weidentipi wurde mit neuen Weiden umsäumt und mit gesponsertem Schreddergut aus dem Dorf konnten Wege und auch Spielplatzumrandungen neu definiert werden.

Zu guter Letzt wurde das Kräuterbeet von Unkraut befreit und das Gewächshaus für den Sommer aktiviert. Gesponserte Kräuter, Gemüse- und Obstpflanzen aus der Lehrer- und Elternschaft fanden im Tettenser Schulgarten ein neues Zuhause und tragen für die Kinder hoffentlich leckere Früchte.

Die Schule freut sich ganz besonders über das Engagement von Kindern und Eltern und die tolle Umsetzung an diesem Gartentag.