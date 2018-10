Tettens Die Jägerschaft Friesland-Wilhelmshaven lädt zur Hubertusmesse ein: Sie findet am Tag des Hl. Hubertus von Lüttich, am Samstag, 3. November, in der St. Martins-Kirche Tettens statt. Beginn ist um 20 Uhr. Die Hubertusmesse ist eine Instrumental-Messe. Der Überlieferung nach war Hubertus als junger Edelmann ein leidenschaftlich-ausschweifender Jäger. Später erkannte Hubertus in allen Wesen Geschöpfe göttlichen Ursprungs und hat sich deshalb hegend und pflegend für sie verwandt.

Legende vom Hirsch Die Legende des Hl. Hubertus (gestorben 727) zählt wohl zu den berühmtesten überhaupt: Hubertus geht am Karfreitag auf die Jagd, erblickt prächtigen Hirsch, legt seine Armbrust an. Das Tier bleibt stehen, dreht sich um – in seinem Geweih erscheint ein strahlendes Kreuz. „Hubertus, ich erlöse dich und dennoch verfolgst du mich“, ertönt eine Stimme. Hubertus lässt sich daraufhin taufen, schwört der Jagd ab und wird vom leidenschaftlichen Jäger zum Heger und Pfleger des Wilds.

Seit Jahren richten die Jagdhornbläser der Jägerschaft Friesland-Wilhelmshaven am Hubertustag an wechselnden Orten in Friesland und Wilhelmshaven feierliche Hubertus-Messen aus.

Die Parforce-Hornbläser unter Leitung von Onno Leiner-Bruhn werden zu Beginn des Gottesdienstes von Pastorin Anna Bernau und Diakon Fredo Eilts in die von Mitgliedern des Hegerings Wangerland herbstlich geschmückte Kirche geführt. Von der Empore wird dazu das Signal „Begrüßung“ erklingen.

Der Hauptteil der Messe wird auf Parforce-Hörnern geblasen – Einzug, Kyrie, Gloria, Sanctus und Hubertushymne, Choral, Agnus Die, Le Clocher de Dampiere, Glocken und der Hubertusmarsch. Lesungen, Fürbitten sowie Lieder begleiten die Musiker.