Blaulicht: Straße nach Waddewarden gesperrt

Waddewarden In Waddewarden/Rickelhausen in Höhe des Gänsewegs hat sich ein Unfall zwischen zwei Pkw mit mehreren beteiligten Personen ereignet, teilt die Polizei um 18.20 Uhr mit. Ein Pkw liegt im Graben. Nach bisherigem Stand sind alle Beteiligten nur leicht verletzt. Die Strecke nach Waddewarden ab Waddewarder Brücke ist in beide Richtungen voll gesperrt. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, die Bergungsarbeiten dauern an.