Hooksiel und Horumersiel: Zum Schnelltest in die beiden Hallenbäder

Wangerland Corona-Schnelltests sind ab diesem Donnerstag, 1. April, auch im Wangerland möglich: Testzentren für Antigen-Schnelltests sind im Hallenwellenbad Hooksiel und in der Friesland-Therme Horumersiel zu finden.

Öffnungszeiten der Testzentren Die Testzentren in Hooksiel (Hallenwellenbad) und Horumersiel (Friesland-Therme) sind auch über Ostern besetzt:

• Hooksiel: Karfreitag, 2. April, und Ostersonntag, 4. April, von 10 bis 16 Uhr.

• Horumersiel: Karsamstag, 3. April, und Ostermontag, 5. April, von 10 bis 16 Uhr. Nach den Feiertagen gelten folgende Öffnungszeiten:

• Hooksiel: Dienstag und Donnerstag 16 bis 19 Uhr, Freitag 13 bis 16 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr.

• Horumersiel: Montag und Mittwoch 16 bis 19 Uhr, Freitag 17 bis 20 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr. Mehr Infos unter www.wangerlandtestet.de

Darüber hinaus werden für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen in den Dörfern individuelle Lösungen angeboten, genauso für Unternehmen. Ein mobiles Team wird bei Bedarf vor Ort Tests durchführen, kündigt Jan Alter an. Alters Dienstleistungs-GmbH mit Sitz in Jever betreibt beide Testzentren; er führt bereits seit einigen Wochen die Tests bei den Gemeinde- und WTG-Mitarbeitern im Wangerland durch.

Termine müssen in den Testzentren nicht vereinbart werden – wer das dennoch möchte, kann sich online anmelden über das Kontaktformular auf der Homepage. Zum kostenlosen Test muss der Personalausweis vorgelegt werden, zudem ist eine Einverständniserklärung zu unterschreiben. Die Testergebnisse werden per E-Mail oder SMS zugestellt – ist das Ergebnis positiv, wird das Gesundheitsamt informiert.

Jan Alter sucht weitere Ehrenamtliche, die die Arbeit im Testzentrum unterstützen. Wer sich engagieren möchte, kann sich per E-Mail an info@wangerlandtestet.de melden.