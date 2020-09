Freier Strandzugang: „Bei Badeverbot auch kein Eintritt fällig“

Wangerland /Schortens In Sachen freiem Strandeintritt im Wangerland hat der Schortenser Streiter für freien Strandzugang, Janto Just, nochmals nachgelegt: Er hat seine Forderung nach freiem Eintritt am Strand Hooksiel auf die Strandbäder Horumersiel und Schillig und auf den Zeitraum 16. September bis 31. Mai ausgeweitet.

Seine Begründung: Badeaufsicht, Rettungsdienst und Erste-Hilfe durch die DLRG gibt es in allen Strandbädern laut von der Wangerland Touristik aufgestellten Informationstafeln nur vom 1. Juni bis zum 15. September.

Badeaufsicht fehlt

„Damit erfüllen die Strandbäder außerhalb der Badesaison vom 1. Juni bis zum 15. September nicht mehr die laut Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. September 2017 erforderlichen Voraussetzungen für ein kostenpflichtiges Bad. Das Gericht verlangt nämlich an erster Stelle für ein qualitativ höheres und nur dann kostenpflichtiges Strandbadangebot ,Badeaufsicht, Rettungs- und Erste-Hilfe-Stationen‘. Nur Sanitäranlagen und Kioske reichen nicht“, so Just.

Er bemängelt, dass im Wangerland außerhalb der Badesaison nicht nur die wichtigsten Voraussetzungen für kostenpflichtige Bäder fehlten, sondern laut Badeordnung der WTG nach dem 15. September und vor dem 1. Juni auch gar nicht gebadet werden dürfe.

„Denn das Baden ist nur in den beaufsichtigten Bereichen und während der beaufsichtigten, täglich von der WTG bekannt gegebenen Badezeit erlaubt. Für ein Strandbad, in dem Baden gar nicht erlaubt ist, darf natürlich kein Eintritt kassiert werden.“

Wattwandern verboten?

Zudem dürften Gäste laut Badeordnung der WTG ohne Wattführer nicht einmal im Watt wandern. „Eine unzumutbare Einschränkung, denn Wattwandern ist laut Niedersächsischem Wattenmeergesetz außer in wenigen Zonen überall erlaubt und gehört laut Gerichtsurteil zum Betretungsrecht“, sagt Just.

Bisher wird im Wangerland für die Strandbäder von Anfang April bis Mitte Oktober Eintritt erhoben. „Das wird gemäß unserer Forderung künftig für die Monate April und Mai sowie von Mitte September bis Mitte Oktober nicht mehr möglich sein – drei wertvolle Monate vor allem für freie Spaziergänge“, meint er.