Tourismus Im Wangerland: Wohnmobile dürfen länger als drei Nächte stehen bleiben

Wangerland Als die Wangerland Touristik im vergangenen Jahr die Drei-Nächte-Regelung für Wohnmobile einführte, hagelte es von einigen Stammgästen massive Kritik: Sie fühlten sich vertrieben. Denn bis 2019 konnten Wohnmobile auf den Stellplätzen der WTG in Schillig, Hafen Wangersiel und Hooksiel Ostdüne, aber auch auf den beiden Plätzen am Hohenkirchener Wangermeer so lange stehen, wie sie wollten. Im vergangenen Jahr galt dann: Drei Nächte – und Abfahrt. Grund für die Zeitbeschränkung auf den Wohnmobilstellplätzen ist, dass der Ansturm riesig ist und die Plätze oft überfüllt. Dürfen die Wohnmobile nur drei Nächte da bleiben, herrscht mehr Umschlag – und dadurch gibt es mehr Platz, so die WTG.

In Corona-Zeiten ist indes alles anders: In diesem Jahr gilt die Drei-Nächte-Regel nicht. Die Wangerland Touristik hat sie fürs gesamte Jahr 2020 aufgehoben – Wohnmobile dürfen damit auf den Wangerländer Plätzen nun wieder so lange stehen, wie sie wollen. 2021 soll die Drei-Nächte-Regel dann wieder in Kraft treten.