Wangerland Das nennt man Einsatz und Traditionspflege: Trotz des Schietwetters haben sich am Montag auch im Wangerland die Püttgemeinschaften an ihrer jeweiligen Pütt getroffen – zur Wasserprobe und Amtsübergabe. „Nützt ja nix“, sagt eine Frau aus der Püttgemeinschaft Minsen und lacht. Gefeiert wurde dann aber im Trockenen und Warmen.

Die neuen (und Alten) Püttmeister Hafen-Pütt Hooksiel: Manfred Ulfers, (Johann Ubben) Püttgemeinschaft Minsen: (Edith Hinrichs), Anna Konielzoy Pütt Tettens: Janna Janßen, Adjutantin: Silvia Hirsch (Axel Kroulik, Adjutant: Giuliano Cruciani) Dorfpütt Mederns: Karl-Heinrich Cornelssen (Helmut Cornelssen) Pütt Achter’t Huus Hohenkirchen: Pütt löst sich auf, (Helmut Wadehn)

In Minsen gehört nach wie vor die Wasserprobe traditionell zum Püttbier. „Das Wasser hat eine Top-Qualität“, sagen die Minsener. Aber: Leider war aufgrund des trockenen Sommers nicht genug Wasser da. Der Eimer wurde heruntergelassen, stand auch im Wasser – aber ein Stück fehlte, um ihn zu füllen. „Dann müssen wir beim nächsten Mal eben die Kette länger machen“, waren sich alle einig.

Dann musste eben Ersatz her – und die Gruppe konnte dank der alten Püttmeisterin Edith Hinrichs Kaltes und Klares aus ihren Gläsern genießen. Anschließend wurde wie immer bei Familie Neumann gefeiert – wo dann auch gleich die neue Püttmeisterin ausgelost wurde: Edith Hinrichs übergab ihre Amtsinsignien an Anna Konielzoy.

Frauenpower herrscht auch in der Püttgemeinschaft in Tettens: dort haben Püttmeister Axel Kroulik und sein Adjutant Giuliano Cruciani Zylinder und Laterne an Janna Janßen und Adjutantin Silvia Hirsch überreicht. Bevor es so weit war, sprach Giuliano Cruciani aber noch ein ernsteres Thema an: „Das Gestell an der Pütt muss in diesem Jahr dringend erneuert werden“, sagte er. Eigentlich sei das schon im vergangenen Jahr fällig gewesen. „Und nun wird es höchste Zeit.“

In gemütlicher Runde bei Tee und Bomboisis saß die Püttgemeinschaft dann zusammen. Wobei die neue Adjutantin Silvia Hirsch noch betonte: „Jeder Tettenser kann zu so einem Treffen einfach dazukommen. Hier gibt es keine festen Mitglieder.“ Neue oder bekannte Gesichter sind immer gern gesehen. „Leider denken aber einige, dass wir eine geschlossene Gruppe sind oder man Mitglied sein muss – das gibt es gar nicht.“

Auch die Alterskameraden der Feuerwehr in Hooksiel haben sich wieder zum Püttbier getroffen. Und wie immer herrschte hier nette und lustige Stimmung. Lieder gehören bei der Hafenpütt von 2006 in Hooksiel dazu. Neuer Püttmeister ist hier Manfred Ulfers, der Johann Ubben ablöst.

Bereits vorgefeiert wurde das Püttbier in Mederns. Hier bleiben die Machtinsignien des Püttmeisters in der Familie. Alter Püttmeister war Helmut Cornelssen, der neue und damit 27. Püttmeister ist jetzt sein Bruder Karl-Heinrich Cornelssen. Beide stammen aus Hollhuse.

Gefeiert wurde vor dem Brunnen, der vor 27 Jahren von Erwin Biller und Hugo Agena gemauert wurde. Nach einer Begrüßung der Dorfgemeinschaft von Dorfsprecher Wilke Harms-Janßen erfolgte die Amtsübergabe, danach wurde in gemütlicher Runde im Lokal Käpt’n Pupkes weitergefeiert.

Auflösen wird sich dagegen leider die Pütt Achter’t Huus Hohenkirchen. Wie der alte Püttmeister Helmut Wadehn berichtet, ist die Gruppe inzwischen zu klein. Am Sonntagnachmittag trifft sie sich trotzdem an der Pütt bei Wadehn, um gemütlich zusammenzusitzen.